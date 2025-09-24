Путин решил "задушить" Россию налогами — какая цель

23 сентября официально стало известно, что Министерство финансов России предложило законопроект о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22% уже с начала 2026 года. Как выяснилось, российский диктатор Владимир Путин верит, что это даст дополнительные ресурсы для продолжения войны против Украины.

Ситуация в России продолжает ухудшаться

Согласно заявлению Минфина России, ставку налога намерены поднять с 1 января 2026 года.

Российское ведомство даже не скрывает, что "средства, которые принесет повышение НДС, в первую очередь предназначены для обеспечения финансирования обороны и безопасности".

Кроме того, сообщается, что проект бюджета РФ планируется подать в парламент 29 сентября.

Его ключевые параметры согласуются с Путиным заранее и вряд ли существенно изменятся во время формального рассмотрения в Госдуме. Поделиться

Аналитики обращают внимание на то, что в 2025 году страна-агрессорка повысила налоги на доходы физических лиц и корпоративные налоги.

Тем не менее, Кремль все равно был вынужден втрое увеличить прогноз дефицита федерального бюджета до 1,7% от валового внутреннего продукта (ВВП) в мае.

Один из инсайдеров в правительстве РФ утверждает, что этот показатель будет превышен.