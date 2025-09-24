Путин решил "задушить" Россию налогами — какая цель

23 сентября официально стало известно, что Министерство финансов России предложило законопроект о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22% уже с начала 2026 года. Как выяснилось, российский диктатор Владимир Путин верит, что это даст дополнительные ресурсы для продолжения войны против Украины.
Главные тезисы
- Проект бюджета РФ всегда согласовывается с Путиным.
- На фоне войны Россия была вынуждена втрое увеличить прогноз дефицита федерального бюджета.
Ситуация в России продолжает ухудшаться
Согласно заявлению Минфина России, ставку налога намерены поднять с 1 января 2026 года.
Российское ведомство даже не скрывает, что "средства, которые принесет повышение НДС, в первую очередь предназначены для обеспечения финансирования обороны и безопасности".
Кроме того, сообщается, что проект бюджета РФ планируется подать в парламент 29 сентября.
Аналитики обращают внимание на то, что в 2025 году страна-агрессорка повысила налоги на доходы физических лиц и корпоративные налоги.
Тем не менее, Кремль все равно был вынужден втрое увеличить прогноз дефицита федерального бюджета до 1,7% от валового внутреннего продукта (ВВП) в мае.
Один из инсайдеров в правительстве РФ утверждает, что этот показатель будет превышен.
Более того, в зоне риска оказывается и плановый дефицит в 0,9% ВВП на 2026 год, заложенный в прошлогоднем бюджетном законе.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-