Категория
Украина
Дата публикации

Солдаты РФ расстреляли семью и взяли ребенка в заложники на Лиманском направлении

Читати українською
Источник:  3-я отдельная штурмовая бригада

Третий армейский корпус сообщает, что российские захватчики расстреляли гражданскую семью и захватили в заложники несовершеннолетнюю девочку. Новое военное преступление произошло на Лиманском направлении в районе населенного пункта Шандриголово. В настоящее время россияне используют ребенка для прикрытия своих групп и дальнейшего продвижения на фронте.

Главные тезисы

  • Военное преступление в районе Шандриголового было спланировано российскими оккупантами.
  • Эвакуация из района боевых действий является важной мерой сохранения жизни.

В зоне ответственности Третьего армейского корпуса в районе н.п. Шандриголов, оккупанты расстреляли семью гражданских и захватили несовершеннолетнюю девочку. Враг использует ее для прикрытия своих групп и дальнейшего продвижения на Лиманском направлении, — сказано в официальном заявлении.

Согласно данным Третьего армейского корпуса, еще до начала штурма н.п. командир РФ с позывным «Бали» приказал оккупантам убивать мирных жителей — «убивать всех без разбора».

После этого солдаты РФ вошли в жилой дом и расстреляли мирных жителей, родителей ребенка.

Более того, захватчики похитили девочку и продолжают штурмовые действия, удерживая ее в заложниках, чтобы сделать невозможным ведение огня по ним.

Военное преступление в прямом эфире фиксируют подразделения корпуса. Все радиоперехваты свидетельствуют о заранее спланированном характере действий противника. Третий армейский корпус и СБУ подчеркивают: ранняя эвакуация из района боевых действий спасает от российских оккупантов!

