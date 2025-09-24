Солдаты РФ расстреляли семью и взяли ребенка в заложники на Лиманском направлении

Третий армейский корпус сообщает, что российские захватчики расстреляли гражданскую семью и захватили в заложники несовершеннолетнюю девочку. Новое военное преступление произошло на Лиманском направлении в районе населенного пункта Шандриголово. В настоящее время россияне используют ребенка для прикрытия своих групп и дальнейшего продвижения на фронте.
Главные тезисы
- Военное преступление в районе Шандриголового было спланировано российскими оккупантами.
- Эвакуация из района боевых действий является важной мерой сохранения жизни.
Россияне снова расстреляли семью гражданских
Согласно данным Третьего армейского корпуса, еще до начала штурма н.п. командир РФ с позывным «Бали» приказал оккупантам убивать мирных жителей — «убивать всех без разбора».
После этого солдаты РФ вошли в жилой дом и расстреляли мирных жителей, родителей ребенка.
Более того, захватчики похитили девочку и продолжают штурмовые действия, удерживая ее в заложниках, чтобы сделать невозможным ведение огня по ним.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-