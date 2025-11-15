Лубинец обратился в ООН насчет расстрела оккупантами двух пленных военных ВСУ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста в связи с новым случаем расстрела российскими военными пленных защитников Украины.
Главные тезисы
- Расстрел украинских военнопленных российскими оккупантами является грубым нарушением международного гуманитарного права.
- Преступления, совершаемые российскими оккупантами, свидетельствуют о произвольном пренебрежении нормами международного права.
- Обращение Лубинца требует немедленной реакции международного сообщества на грубые нарушения со стороны России.
Оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных
По его словам, из соцсетей стало известно, что враг вероятно расстрелял двух украинских военнослужащих в окрестностях Затишье (Запорожской области — ред.).
Лубинец отмечает, что убийство военнопленных является грубым нарушением международного гуманитарного права и Женевских конвенций, квалифицируемым как тяжкое международное преступление.
Он уже направил официальные письма в МККК и ООН. Международное сообщество должно немедленно реагировать на такие системные грубые нарушения со стороны России.
Ранее районный суд Запорожья признал виновным и приговорил к пожизненному заключению военного РФ Дмитрия Курашова, который в январе 2024 года расстрелял на поле боя сдавшегося в плен украинского военного, стоявшего на коленях с поднятыми руками.
