Лубинец обратился в ООН насчет расстрела оккупантами двух пленных военных ВСУ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста в связи с новым случаем расстрела российскими военными пленных защитников Украины.

Оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных

По его словам, из соцсетей стало известно, что враг вероятно расстрелял двух украинских военнослужащих в окрестностях Затишье (Запорожской области — ред.).

Это еще один сознательный шаг РФ, направленный на устрашение и демонстративное пренебрежение нормами международного гуманитарного права. Такие убийства не являются единичными случаями — они формируют системный характер преступного поведения государства-агрессора. Дмитрий Лубинец Омбудсман Украины

Лубинец отмечает, что убийство военнопленных является грубым нарушением международного гуманитарного права и Женевских конвенций, квалифицируемым как тяжкое международное преступление.

Он уже направил официальные письма в МККК и ООН. Международное сообщество должно немедленно реагировать на такие системные грубые нарушения со стороны России.

Ранее районный суд Запорожья признал виновным и приговорил к пожизненному заключению военного РФ Дмитрия Курашова, который в январе 2024 года расстрелял на поле боя сдавшегося в плен украинского военного, стоявшего на коленях с поднятыми руками.