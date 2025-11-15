Лубінець звернувся до ООН щодо розстрілу окупантами двох полонених військових ЗСУ

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста у зв'язку з новим випадком розстрілу російськими військовими полонених захисників України.
Головні тези:
- Розстріл українських військовополонених російськими окупантами є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій.
- Ці злочини мають системний характер та свідчать про свавільне нехтування нормами міжнародного права державою-агресором.
- Дмитро Лубінець направив офіційні листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, вимагаючи негайної реакції на ці грубі порушення.
Окупанти розстріляли двох українських військовополонених
За його словами, «із соцмереж стало відомо, що ворог ймовірно розстріляв двох українських військовослужбовців на околицях Затишшя (Запорізької області - ред.).
Лубінець наголошує, що вбивство військовополонених є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, яке кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
Він вже направив офіційні листи до МКЧХ та ООН. Міжнародна спільнота повинна негайно реагувати на такі системні грубі порушення з боку Росії.
Раніше районний суд Запоріжжя визнав винним та засудив до довічного увʼязнення військового РФ Дмитра Курашова, який в січні 2024 року розстріляв на полі бою українського військового, котрий здався в полон та стояв на колінах з піднятими руками.
