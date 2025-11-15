Лубінець звернувся до ООН щодо розстрілу окупантами двох полонених військових ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Лубінець звернувся до ООН щодо розстрілу окупантами двох полонених військових ЗСУ

Дмитро Лубінець
Лубінець
Read in English

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста у зв'язку з новим випадком розстрілу російськими військовими полонених захисників України.

Головні тези:

  • Розстріл українських військовополонених російськими окупантами є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій.
  • Ці злочини мають системний характер та свідчать про свавільне нехтування нормами міжнародного права державою-агресором.
  • Дмитро Лубінець направив офіційні листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, вимагаючи негайної реакції на ці грубі порушення.

Окупанти розстріляли двох українських військовополонених

За його словами, «із соцмереж стало відомо, що ворог ймовірно розстріляв двох українських військовослужбовців на околицях Затишшя (Запорізької області - ред.).

Це ще один свідомий крок РФ, спрямований на залякування та демонстративне нехтування нормами міжнародного гуманітарного права. Такі вбивства не є поодинокими випадками - вони формують системний характер злочинної поведінки держави-агресора.

Дмитро Лубінець

Дмитро Лубінець

Омбудсман України

Лубінець наголошує, що вбивство військовополонених є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, яке кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Він вже направив офіційні листи до МКЧХ та ООН. Міжнародна спільнота повинна негайно реагувати на такі системні грубі порушення з боку Росії.

Раніше районний суд Запоріжжя визнав винним та засудив до довічного увʼязнення військового РФ Дмитра Курашова, який в січні 2024 року розстріляв на полі бою українського військового, котрий здався в полон та стояв на колінах з піднятими руками.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські окупанти розстріляли двох українських військовополонених на Покровському напрямку
Офіс Генерального прокурора
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Солдати РФ розстріляли сім'ю і взяли дитину в заручники на Лиманському напрямку
солдати РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Окупанти РФ розстріляли п'ятьох цивільних українців на Донеччині
окупанти

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?