Лубінець звернувся до ООН щодо розстрілу окупантами двох полонених військових ЗСУ

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста у зв'язку з новим випадком розстрілу російськими військовими полонених захисників України.

Окупанти розстріляли двох українських військовополонених

За його словами, «із соцмереж стало відомо, що ворог ймовірно розстріляв двох українських військовослужбовців на околицях Затишшя (Запорізької області - ред.).

Це ще один свідомий крок РФ, спрямований на залякування та демонстративне нехтування нормами міжнародного гуманітарного права. Такі вбивства не є поодинокими випадками - вони формують системний характер злочинної поведінки держави-агресора. Дмитро Лубінець Омбудсман України

Лубінець наголошує, що вбивство військовополонених є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, яке кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Він вже направив офіційні листи до МКЧХ та ООН. Міжнародна спільнота повинна негайно реагувати на такі системні грубі порушення з боку Росії.

Раніше районний суд Запоріжжя визнав винним та засудив до довічного увʼязнення військового РФ Дмитра Курашова, який в січні 2024 року розстріляв на полі бою українського військового, котрий здався в полон та стояв на колінах з піднятими руками.