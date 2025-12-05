На Донеччині окупанти РФ розстріляли українського бійця під час здачі у полон

У районі села Свято-Покровське на Донеччині російський окупант розстріляв українського військового, який подав сигнал про готовність здатися.
Головні тези:
- Російські окупанти жорстоко розстріляли українського військового на Донеччині під час здачі у полон, порушивши міжнародне право.
- Військовий бійця підняв руки з сигналом про готовність здатися, однак окупанти розстріляли його засідці, ігноруючи його статус непричетності до бойових дій.
- Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування щодо цього воєнного злочину, який спричинив загибель українського військового.
Окупанти РФ розстріляли військового ЗСУ під час здачі у полон
Як розповіли в Офісі генпрокурора, це сталося, коли росіяни потрапили до приватного сектору біля Свято-Покровського.
На відеозаписі, опублікованому російськими ресурсами, видно, що окупанти побачили у напівзруйнованому будинку українського захисника.
Український військовий вийшов із піднятими руками, продемонструвавши готовність здатися у полон, однак росіянин із засідки відкрив вогонь. Поранений військовий спробував укритися, однак окупант добив його пострілом з автомата.
За словами військових з 10 окремої гірсько-штурмової бригади, російські окупанти потрапили на українські позиції, скориставшись погодними умовами. У бригаді також наголосили, що у той момент, коли український боєць підняв руки, він, за міжнародним правом, був наділений статусом людини, яка більше не бере участі у бойових діях.
Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинило загибель людини — це ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-