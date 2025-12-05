На Донеччині окупанти РФ розстріляли українського бійця під час здачі у полон

У районі села Свято-Покровське на Донеччині російський окупант розстріляв українського військового, який подав сигнал про готовність здатися.

Окупанти РФ розстріляли військового ЗСУ під час здачі у полон

Як розповіли в Офісі генпрокурора, це сталося, коли росіяни потрапили до приватного сектору біля Свято-Покровського.

На відеозаписі, опублікованому російськими ресурсами, видно, що окупанти побачили у напівзруйнованому будинку українського захисника.

Український військовий вийшов із піднятими руками, продемонструвавши готовність здатися у полон, однак росіянин із засідки відкрив вогонь. Поранений військовий спробував укритися, однак окупант добив його пострілом з автомата.

За словами військових з 10 окремої гірсько-штурмової бригади, російські окупанти потрапили на українські позиції, скориставшись погодними умовами. У бригаді також наголосили, що у той момент, коли український боєць підняв руки, він, за міжнародним правом, був наділений статусом людини, яка більше не бере участі у бойових діях.

Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинило загибель людини — це ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.