Україна присудила довічне ув'язнення штурмовику РФ за розстріл військовополоненого ЗСУ

Запорізький районний суд Запоріжжя визнав винним та засудив до довічного увʼязнення військового РФ Дмитра Курашова, який в січні 2024 року розстріляв на полі бою українського військового, котрий здався в полон та стояв на колінах з піднятими руками.

Окупант РФ Курашов отримав довічний термін ув’язнення за розстріл військовополоненого ЗСУ

Курашова Дмитра Володимировича визнати винуватим у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання у виді довічного позбавлення волі. Строк відбування покарання відраховувати з моменту набуття вироком законної сили, — йдеться у резолютивній частині.

Свій вирок Курашов слухав безпосередньо в залі суду. До Запоріжжя із Дніпра його доставив конвой. Російського військового завели до спеціальної скляної кабіни до того, як в залу зайшли представники ЗМІ. Весь час Курашов стояв мовчки, на питання журналістів не відповідав.

Після того, як суддя зачитала йому резолютивну частину вироку, Курашову переклали її російською. Все почуте він залишив без коментарів.

Окупант Курашов

Суд також зобовʼязав стягнути з Курашова на користь української держави близько 28 тисяч гривень за проведення судових експертиз.

Він може оскаржити вирок, а також має право потрапити до списків на обмін.

Справа розглядалась у суді понад рік. Це перший випадок у Запоріжжі, коли російського солдата було засуджено за розстріл українського військовополоненого безпосередньо на полі бою (ч. 2 ст. 438 КК України “Порушення законів та звичаїв війни” поєднане з вмисним вбивством). Розстріл полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій.

Обвинувачений — росіянин, який входив до штурмового загону “Шторм-V”. Дмитро Курашов 1998 року народження, має позивний «Сталкер». Раніше під час судових засідань обвинувачений свою провину визнавав, але давати покази відмовлявся.

6 січня 2024 року Курашов тричі вистрілив з автомата у старшого солдата 127 окремої бригади ТрО ЗСУ Віталія Годнюка, коли той здався в полон, був без зброї, стояв на колінах з піднятими руками. Це сталося поблизу села Новодарівка, неподалік від позицій, які мають назву “Вовк”.

Під час розгляду кримінальної справи було допитано свідків, досліджено письмові та речові докази, відеозапис, зроблений з БПЛА невдовзі після того, як українські військові відбили позиції та взяли в полон самого Курашова та ще трьох окупантів — Олега Замятіна, Костянтина Зеленіна та Дмитра Зуєва, які потім стали свідками у справі і давали покази.

Російських військових вдалося взяти в полон невдовзі після страти Віталія Годнюка.

Під час допитів та слідчих експериментів Замятін зазначав, що бачив, як військовополонений українець виходив з піднятими руками, а також чув постріл, після чого Годнюк впав і не рухався.

Курашов у суді

Зеленін та Зуєв також сказали, що бачили Годнюка, якому запропонували здатися в полон, він підняв руки, став на коліна, після чого пролунали постріли, які здійснив з вогнепальної зброї Курашов.

Під час дебатів Курашов не схотів нічого коментувати, а в ході судових засідань неодноразово говорив, що визнає себе винним, просив суд як можна скоріше завершити розгляд справи, зачитати йому вирок. Він заявляв, що чекає на обмін і хоче повернутися додому. Рідних та близьких у нього немає, бо він виховувався у дитячому будинку.

За даними Офісу генерального прокурора, наразі за статтею 438 ККУ — порушення законів та звичаїв війни — підозри оголошено 1012 особам. Обвинувальні акти скеровано до суду щодо 742 осіб. Засуджені — 202, з яких 19 фізично перебували на лаві підсудних.