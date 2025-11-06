Україна присудила довічне ув'язнення штурмовику РФ за розстріл військовополоненого ЗСУ

Запорізький районний суд Запоріжжя визнав винним та засудив до довічного увʼязнення військового РФ Дмитра Курашова, який в січні 2024 року розстріляв на полі бою українського військового, котрий здався в полон та стояв на колінах з піднятими руками.
Головні тези:
- Російський військовий отримав довічний термін ув'язнення за розстріл українського військовополоненого на полі бою.
- Розстріл полоненого був вчинений під час здачі в полон українським військовим, що є порушенням міжнародних конвенцій.
Окупант РФ Курашов отримав довічний термін ув’язнення за розстріл військовополоненого ЗСУ
Курашова Дмитра Володимировича визнати винуватим у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання у виді довічного позбавлення волі. Строк відбування покарання відраховувати з моменту набуття вироком законної сили, — йдеться у резолютивній частині.
Свій вирок Курашов слухав безпосередньо в залі суду. До Запоріжжя із Дніпра його доставив конвой. Російського військового завели до спеціальної скляної кабіни до того, як в залу зайшли представники ЗМІ. Весь час Курашов стояв мовчки, на питання журналістів не відповідав.
Суд також зобовʼязав стягнути з Курашова на користь української держави близько 28 тисяч гривень за проведення судових експертиз.
Він може оскаржити вирок, а також має право потрапити до списків на обмін.
Справа розглядалась у суді понад рік. Це перший випадок у Запоріжжі, коли російського солдата було засуджено за розстріл українського військовополоненого безпосередньо на полі бою (ч. 2 ст. 438 КК України “Порушення законів та звичаїв війни” поєднане з вмисним вбивством). Розстріл полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій.
Обвинувачений — росіянин, який входив до штурмового загону “Шторм-V”. Дмитро Курашов 1998 року народження, має позивний «Сталкер». Раніше під час судових засідань обвинувачений свою провину визнавав, але давати покази відмовлявся.
6 січня 2024 року Курашов тричі вистрілив з автомата у старшого солдата 127 окремої бригади ТрО ЗСУ Віталія Годнюка, коли той здався в полон, був без зброї, стояв на колінах з піднятими руками. Це сталося поблизу села Новодарівка, неподалік від позицій, які мають назву “Вовк”.
Під час розгляду кримінальної справи було допитано свідків, досліджено письмові та речові докази, відеозапис, зроблений з БПЛА невдовзі після того, як українські військові відбили позиції та взяли в полон самого Курашова та ще трьох окупантів — Олега Замятіна, Костянтина Зеленіна та Дмитра Зуєва, які потім стали свідками у справі і давали покази.
Російських військових вдалося взяти в полон невдовзі після страти Віталія Годнюка.
Зеленін та Зуєв також сказали, що бачили Годнюка, якому запропонували здатися в полон, він підняв руки, став на коліна, після чого пролунали постріли, які здійснив з вогнепальної зброї Курашов.
Під час дебатів Курашов не схотів нічого коментувати, а в ході судових засідань неодноразово говорив, що визнає себе винним, просив суд як можна скоріше завершити розгляд справи, зачитати йому вирок. Він заявляв, що чекає на обмін і хоче повернутися додому. Рідних та близьких у нього немає, бо він виховувався у дитячому будинку.
За даними Офісу генерального прокурора, наразі за статтею 438 ККУ — порушення законів та звичаїв війни — підозри оголошено 1012 особам. Обвинувальні акти скеровано до суду щодо 742 осіб. Засуджені — 202, з яких 19 фізично перебували на лаві підсудних.