Украина присудила пожизненное заключение штурмовику РФ за расстрел военнопленного ВСУ

Запорожский районный суд Запорожья признал виновным и приговорил к пожизненному заключению военного РФ Дмитрия Курашова, который в январе 2024 года расстрелял на поле сдавшегося в плен украинского военного, стоявшего на коленях с поднятыми руками.

Оккупант РФ Курашов получил пожизненный срок за расстрел военнопленного ВСУ

Курашова Дмитрия Владимировича признать виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. Срок отбывания наказания отчислять с момента вступления приговора в законную силу, — говорится в резолютивной части.

Свой приговор Курашов слушал прямо в зале суда. В Запорожье из Днепра его доставил конвой. Российский военный был заведен в специальную стеклянную кабину до того, как в зал вошли представители СМИ. Все время Курашов стоял молча, на вопросы журналистов не отвечал.

После того, как судья зачитала ему резолютивную часть приговора, Курашову перевели на русский. Все услышанное он оставил без комментариев.

Оккупант Курашов

Суд также обязал взыскать с Курашова в пользу украинского государства около 28 тысяч гривен за проведение судебных экспертиз.

Он может обжаловать приговор, а также вправе попасть в списки на обмен.

Дело рассматривалось в суде более года. Это первый случай в Запорожье, когда российский солдат был осужден за расстрел украинского военнопленного непосредственно на поле боя (ч. 2 ст. 438 УК Украины "Нарушение законов и обычаев войны" сопряжено с умышленным убийством). Расстрел пленных является грубым нарушением Женевских конвенций.

Обвиняемый — россиянин, входивший в штурмовой отряд "Шторм-V". Дмитрий Курашов 1998 года рождения, имеет позывной «Сталкер». Ранее в ходе судебных заседаний обвиняемый свою вину признавал, но давать показания отказывался.

6 января 2024 года Курашов трижды выстрелил из автомата в старшего солдата 127-й отдельной бригады ТРО ВСУ Виталия Годнюка, когда тот сдался в плен, был без оружия, стоял на коленях с поднятыми руками. Это произошло вблизи села Новодаровка, недалеко от позиций, которые называются "Волк".

Во время рассмотрения уголовного дела были допрошены свидетели, исследованы письменные и вещественные доказательства, видеозапись, сделанная из БПЛА вскоре после того, как украинские военные отбили позиции и взяли в плен самого Курашова и еще трех оккупантов — Олега Замятина, Константина Зеленина и Дмитрия Зуева.

Российских военных удалось взять в плен вскоре после казни Виталия Годнюка.

В ходе допросов и следственных экспериментов Замятин отмечал, что видел, как военнопленный украинец выходил с поднятыми руками, а также слышал выстрел, после чего Годнюк упал и не двигался.

Курашов в суде

Зеленин и Зуев также сказали, что видели Годнюка, которому предложили сдаться в плен, он поднял руки, преклонил колени, после чего раздались выстрелы, которые произвел из огнестрельного оружия Курашов.

Во время прений Курашов не захотел ничего комментировать, а в ходе судебных заседаний неоднократно говорил, что признает себя виновным, просил суд как можно скорее завершить рассмотрение дела, зачитать ему приговор. Он заявлял, что ждет обмена и хочет вернуться домой. Родных и близких у него нет, потому что он воспитывался в детском доме.

По данным Офиса генерального прокурора, по статье 438 УКУ — нарушение законов и обычаев войны — подозрения объявлены 1012 лицам. Обвинительные акты направлены в суд в отношении 742 человек. Осужденные — 202, из которых 19 физически находились на скамье подсудимых.