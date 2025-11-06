Украина присудила пожизненное заключение штурмовику РФ за расстрел военнопленного ВСУ

Запорожский районный суд Запорожья признал виновным и приговорил к пожизненному заключению военного РФ Дмитрия Курашова, который в январе 2024 года расстрелял на поле сдавшегося в плен украинского военного, стоявшего на коленях с поднятыми руками.
Главные тезисы
- Российскому военному Дмитрию Курашову присуждено пожизненное заключение за убийство украинского военнопленного на поле боя.
- Данное преступление является нарушением международных конвенций и Женевских конвенций, предусматривающих защиту военнопленных.
- Курашов признавал свою вину, но отказывался давать показания в ходе судебного процесса.
Оккупант РФ Курашов получил пожизненный срок за расстрел военнопленного ВСУ
Курашова Дмитрия Владимировича признать виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. Срок отбывания наказания отчислять с момента вступления приговора в законную силу, — говорится в резолютивной части.
Свой приговор Курашов слушал прямо в зале суда. В Запорожье из Днепра его доставил конвой. Российский военный был заведен в специальную стеклянную кабину до того, как в зал вошли представители СМИ. Все время Курашов стоял молча, на вопросы журналистов не отвечал.
Суд также обязал взыскать с Курашова в пользу украинского государства около 28 тысяч гривен за проведение судебных экспертиз.
Он может обжаловать приговор, а также вправе попасть в списки на обмен.
Дело рассматривалось в суде более года. Это первый случай в Запорожье, когда российский солдат был осужден за расстрел украинского военнопленного непосредственно на поле боя (ч. 2 ст. 438 УК Украины "Нарушение законов и обычаев войны" сопряжено с умышленным убийством). Расстрел пленных является грубым нарушением Женевских конвенций.
Обвиняемый — россиянин, входивший в штурмовой отряд "Шторм-V". Дмитрий Курашов 1998 года рождения, имеет позывной «Сталкер». Ранее в ходе судебных заседаний обвиняемый свою вину признавал, но давать показания отказывался.
6 января 2024 года Курашов трижды выстрелил из автомата в старшего солдата 127-й отдельной бригады ТРО ВСУ Виталия Годнюка, когда тот сдался в плен, был без оружия, стоял на коленях с поднятыми руками. Это произошло вблизи села Новодаровка, недалеко от позиций, которые называются "Волк".
Во время рассмотрения уголовного дела были допрошены свидетели, исследованы письменные и вещественные доказательства, видеозапись, сделанная из БПЛА вскоре после того, как украинские военные отбили позиции и взяли в плен самого Курашова и еще трех оккупантов — Олега Замятина, Константина Зеленина и Дмитрия Зуева.
Российских военных удалось взять в плен вскоре после казни Виталия Годнюка.
Зеленин и Зуев также сказали, что видели Годнюка, которому предложили сдаться в плен, он поднял руки, преклонил колени, после чего раздались выстрелы, которые произвел из огнестрельного оружия Курашов.
Во время прений Курашов не захотел ничего комментировать, а в ходе судебных заседаний неоднократно говорил, что признает себя виновным, просил суд как можно скорее завершить рассмотрение дела, зачитать ему приговор. Он заявлял, что ждет обмена и хочет вернуться домой. Родных и близких у него нет, потому что он воспитывался в детском доме.
По данным Офиса генерального прокурора, по статье 438 УКУ — нарушение законов и обычаев войны — подозрения объявлены 1012 лицам. Обвинительные акты направлены в суд в отношении 742 человек. Осужденные — 202, из которых 19 физически находились на скамье подсудимых.