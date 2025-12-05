В Донецкой области оккупанты РФ расстреляли украинского бойца во время сдачи в плен
В Донецкой области оккупанты РФ расстреляли украинского бойца во время сдачи в плен

В районе села Свято-Покровское Донецкой области российский оккупант расстрелял украинского военного, который подал сигнал о готовности сдаться.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты жестоко расстреляли украинского военного, который подал сигнал о готовности сдаться, нарушив международное право.
  • Украинский боец был наделен статусом непричастности к боевым действиям по международному праву, когда его расстреляли во время сдачи в плен.
  • Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по факту этого военного преступления, которое повлекло гибель украинского военного.

Оккупанты РФ расстреляли военного ВСУ во время сдачи в плен

Как рассказали в Офисе генпрокурора, это произошло, когда россияне попали в частный сектор возле Свято-Покровского.

На видеозаписи, опубликованной российскими ресурсами, видно, что оккупанты увидели в полуразрушенном доме украинского защитника.

Украинский военный вышел с поднятыми руками, продемонстрировав готовность сдаться в плен, однако россиянин из засады открыл огонь. Раненый военный попытался укрыться, однако оккупант добил его выстрелом из автомата.

По словам военных из 10 отдельной горно-штурмовой бригады, российские оккупанты попали на украинские позиции, воспользовавшись погодными условиями. В бригаде также подчеркнули, что в тот момент, когда украинский боец поднял руки, он по международному праву был наделен статусом человека, который больше не участвует в боевых действиях.

Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшее гибель человека — это ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

