Окупанти РФ розстріляли у Куп'янську двох цивільних

У Куп'янську на Харківщині росіяни розстріляли чоловіка та жінку у багатоповерхівці в окупованій частині міста.

Двоє цивільних у Куп’янську загинули від рук окупантів РФ

Про це повідомив у Фейсбуці начальник Куп'янської РВА Андрій Канашевич.

13 грудня зусиллями Сил оборони України ТГр «Купʼянськ» та Служби безпеки України з центральної частини міста Купʼянськ були евакуйовані в обласний центр ще девʼять мешканців району. Поширити

Під час опитування один з евакуйованих надав інформацію про розстріл військовослужбовцями окупаційних військ в багатоповерхівці по площі Стадіонна двох мешканців міста Купʼянськ, чоловіка 1981 р. н. та невстановленої жінки похилого віку.

Він повідомив, що евакуйованим мешканцям Куп'янська буде надана вся необхідна первинна допомога.