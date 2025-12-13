Окупанти РФ розстріляли у Куп'янську двох цивільних

У Куп'янську на Харківщині росіяни розстріляли чоловіка та жінку у багатоповерхівці в окупованій частині міста.
Головні тези:
- Окупанти РФ скоїли розстріл цивільних у Куп'янську на Харківщині.
- Два мешканці міста стали жертвами злочинного вчинку військовослужбовців окупаційних військ.
Двоє цивільних у Куп’янську загинули від рук окупантів РФ
Про це повідомив у Фейсбуці начальник Куп'янської РВА Андрій Канашевич.
Під час опитування один з евакуйованих надав інформацію про розстріл військовослужбовцями окупаційних військ в багатоповерхівці по площі Стадіонна двох мешканців міста Купʼянськ, чоловіка 1981 р. н. та невстановленої жінки похилого віку.
Він повідомив, що евакуйованим мешканцям Куп'янська буде надана вся необхідна первинна допомога.
Сили оборони заблокували російських окупантів у Куп'янську та зачистили всю північно-західну околицю міста.
