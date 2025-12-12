Зеленський екстрено прибув до Куп'янськ після оточення військ РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський екстрено прибув до Куп'янськ після оточення військ РФ — відео

Володимир Зеленський
Зеленський у Куп'янську - перші подробиці та відео
Read in English

12 грудня глава держав Володимир Зеленський невідкладно прибув на Куп'янський напрямок, записав відеозвернення біля напівзруйнованої стели міста і привітав Сухопутні війська з їхнім професійним святом.

Головні тези:

  • Президент подякував захисникам за нові успіхи на полі бою.
  • Успішна операція у Куп'янську дозволила заблокувати армію РФ у місті та зачистити північно-західну околицю.

Зеленський у Куп'янську — перші подробиці та відео

Сьогодні — Купʼянський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Купʼянськ — ми бачимо. Був, привітав хлопців. Дякую кожному підрозділу, всім, хто бʼється тут, всім, хто знищує окупанта.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави нагадав воїнам та усім цивільним українцям, наскільки важливо саме зараз досягати результатів та успіхів безпосередньо на полі бою.

За словами Володимира Зеленського, саме це дасть Україні можливість зміцнювати свої позиції на дипломатичній арені.

Саме так це працює: всі наші сильні позиції всередині країни — це сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну! Пишаюся вами! І дякую всім нашим Сухопутним військам — сьогодні виключно ваш день. Дякую, хлопці!

Що важливо розуміти, 12 грудня стало відомо, що Сили оборони України провели нову успішну операцію у Куп'янську Харківської області.

У її межах вдалося заблокувати армію РФ у місті, а й також зачистити всю північно-західну околицю цього населеного пункту. Операція триває досі.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Просто напилися". Хто зіпсував "сюрприз" Малюка для Путіна
Малюк
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ССО та повстанці уразили одразу два російських судна
ССО
Перші подробиці спецоперації ССО України та повстанців
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Воїни ГУР спалили російський Ан-26 та дві РЛС у Криму — відео
ГУР
Нова операція ГУР у Криму - перші подробиці

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?