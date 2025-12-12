Зеленський екстрено прибув до Куп'янськ після оточення військ РФ — відео

12 грудня глава держав Володимир Зеленський невідкладно прибув на Куп'янський напрямок, записав відеозвернення біля напівзруйнованої стели міста і привітав Сухопутні війська з їхнім професійним святом.
Головні тези:
- Президент подякував захисникам за нові успіхи на полі бою.
- Успішна операція у Куп'янську дозволила заблокувати армію РФ у місті та зачистити північно-західну околицю.
Зеленський у Куп'янську — перші подробиці та відео
Глава держави нагадав воїнам та усім цивільним українцям, наскільки важливо саме зараз досягати результатів та успіхів безпосередньо на полі бою.
За словами Володимира Зеленського, саме це дасть Україні можливість зміцнювати свої позиції на дипломатичній арені.
Що важливо розуміти, 12 грудня стало відомо, що Сили оборони України провели нову успішну операцію у Куп'янську Харківської області.
У її межах вдалося заблокувати армію РФ у місті, а й також зачистити всю північно-західну околицю цього населеного пункту. Операція триває досі.
