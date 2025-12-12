Зеленський екстрено прибув до Куп'янськ після оточення військ РФ — відео

12 грудня глава держав Володимир Зеленський невідкладно прибув на Куп'янський напрямок, записав відеозвернення біля напівзруйнованої стели міста і привітав Сухопутні війська з їхнім професійним святом.

Зеленський у Куп'янську — перші подробиці та відео

Сьогодні — Купʼянський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Купʼянськ — ми бачимо. Був, привітав хлопців. Дякую кожному підрозділу, всім, хто бʼється тут, всім, хто знищує окупанта. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави нагадав воїнам та усім цивільним українцям, наскільки важливо саме зараз досягати результатів та успіхів безпосередньо на полі бою.

За словами Володимира Зеленського, саме це дасть Україні можливість зміцнювати свої позиції на дипломатичній арені.

Саме так це працює: всі наші сильні позиції всередині країни — це сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну! Пишаюся вами! І дякую всім нашим Сухопутним військам — сьогодні виключно ваш день. Дякую, хлопці!

Що важливо розуміти, 12 грудня стало відомо, що Сили оборони України провели нову успішну операцію у Куп'янську Харківської області.