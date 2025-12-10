"Просто напилися". Хто зіпсував "сюрприз" Малюка для Путіна
"Просто напилися". Хто зіпсував "сюрприз" Малюка для Путіна

Малюк
Джерело:  The Wall Street Journal

Згідно з даними видання WSJ, глава СБУ Василь Малюк планував провести операцію “Павутина” 9 травня, але деякі водії фур просто напилися з нагоди “Дня побєди”. Саме тому атаку на російські аеродроми вирішили перенести на іншу дату, а приємного “сюрпризу” для російського диктатора Володимира Путіна на його улюблене не сталося. 

Головні тези:

  • Завдяки операції СБУ збитки Росії склали понад 7 млрд дол.
  • Команда Малюка завербувала на території ворога подружжя українців.

Як вдалося реалізувати “Павутину”

Видання The Wall Street Journal називає цю операцію СБУ “найзухвалішою” в історії сучасної війни.

Ба більше, журналісти змогли дізнатися нові цікаві подробиці її втілення в життя.

Насамперед йдеться про те, що вона готувалася протягом 18 місяців “абсолютної секретності” — цим процесом керував безпосередньо глава СБУ Василь Малюк.

Українська спецслужба створила спеціальні дрони з посиленою системою зв’язку та бойовим зарядом, які не лише пропалювали корпус російських літаків, а й вибухали усередині.

До аеродромів дрони доставили в будиночках з дахами, які дистанційно відкривалися та мали живлення від акумуляторів і сонячних панелей.

Ба більше, СБУ знайшла Артема та Катерину у РФ і завербувала. Їх навчили збирати дрони, які доправляли в Росію, потім вони орендували склад, наймали водіїв і відправляли вантажівки з будиночками у рейси по країні-агресорці.

1 червня 2025 року одразу 4 вантажівки прибули до точок запуску.

Дахи будиночків піднялися — і 117 дронів одночасно злетіли в небо. Пілоти з Києва вели їх через стільниковий зв’язок прямо на російські аеродроми й літаки.

На переконання учасників цієї операції, під час її підготовки та проведення важливу роль відігравав фактор Божої допомоги.

