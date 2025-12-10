"Просто напились". Кто испортил "сюрприз" Малюка для Путина

Согласно данным издания WSJ, глава СБУ Василий Малюк планировал провести операцию "Паутина" 9 мая, но некоторые водители фур просто напились по случаю "Дня победы". Именно поэтому атаку на российские аэродромы решили перенести на другую дату, а “приятного сюрприза” для российского диктатора Владимира Путина на его любимый праздник не произошло.
Главные тезисы
- Благодаря операции СБУ убытки России составили более 7 млрд дол.
- Команда Малюка завербовала на территории врага двоих украинцев.
Как удалось реализовать "Паутину"
Издание The Wall Street Journal называет эту операцию СБУ самой «дерзкой» в истории современной войны.
Более того, журналисты смогли узнать новые интересные подробности ее воплощения в жизнь.
Прежде всего, речь идет о том, что она готовилась в течение 18 месяцев «абсолютной секретности» — этим процессом руководил непосредственно глава СБУ Василий Малюк.
Украинская спецслужба создала специальные дроны с усиленной системой связи и боевым зарядом, которые не только прожигали корпус российских самолетов, но взрывались внутри.
К аэродромам дроны доставили в домиках с крышами, которые дистанционно открывались и питались от аккумуляторов и солнечных панелей.
Более того, СБУ нашла Артема и Екатерину в РФ и завербовала. Их научили собирать дроны, которые доставляли в Россию, затем арендовали склад, нанимали водителей и отправляли грузовики с домиками в рейсы по стране-агрессорке.
1 июня 2025 года сразу 4 грузовика прибыли в точки запуска.
По мнению участников этой операции, во время ее подготовки и проведения важную роль играл фактор Божьей помощи.
