"Просто напились". Кто испортил "сюрприз" Малюка для Путина

Согласно данным издания WSJ, глава СБУ Василий Малюк планировал провести операцию "Паутина" 9 мая, но некоторые водители фур просто напились по случаю "Дня победы". Именно поэтому атаку на российские аэродромы решили перенести на другую дату, а “приятного сюрприза” для российского диктатора Владимира Путина на его любимый праздник не произошло.

Как удалось реализовать "Паутину"

Издание The Wall Street Journal называет эту операцию СБУ самой «дерзкой» в истории современной войны.

Более того, журналисты смогли узнать новые интересные подробности ее воплощения в жизнь.

Прежде всего, речь идет о том, что она готовилась в течение 18 месяцев «абсолютной секретности» — этим процессом руководил непосредственно глава СБУ Василий Малюк.

Украинская спецслужба создала специальные дроны с усиленной системой связи и боевым зарядом, которые не только прожигали корпус российских самолетов, но взрывались внутри.

К аэродромам дроны доставили в домиках с крышами, которые дистанционно открывались и питались от аккумуляторов и солнечных панелей.

Более того, СБУ нашла Артема и Екатерину в РФ и завербовала. Их научили собирать дроны, которые доставляли в Россию, затем арендовали склад, нанимали водителей и отправляли грузовики с домиками в рейсы по стране-агрессорке.

1 июня 2025 года сразу 4 грузовика прибыли в точки запуска.

Крыши домиков поднялись — и 117 дронов одновременно поднялись в небо. Пилоты из Киева вели их через сотовую связь прямо на российские аэродромы и самолеты. Поделиться

По мнению участников этой операции, во время ее подготовки и проведения важную роль играл фактор Божьей помощи.