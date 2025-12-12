Воїни ГУР спалили російський Ан-26 та дві РЛС у Криму — відео
Воїни ГУР спалили російський Ан-26 та дві РЛС у Криму — відео

Нова операція ГУР у Криму - перші подробиці
12 грудня Головне управління розвідки України повідомило, що його бійці змогли успішно уразити ще 3 дуже важливі цілі російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Під удар потрапили ворожий транспортник Ан-26 та одразу дві РЛС.

Головні тези:

  • Успішна операція відбувалася 10-11 грудня 2025 року.
  • Вдалося здійснити новий авіарейду у тимчасово окупований Крим.

Нова операція ГУР у Криму — перші подробиці

Як повідомляє воєнна розвідка Україна, 10-11 грудня 2025 року на території тимчасово окупованого Криму вкотре було дуже гучно.

Цього разу російські загарбники готувались до зльоту на багатоцільовому військово-транспортному літаку Ан-26 і вже навіть запустили двигуни.

Проте здійснити незаконний політ екіпажу російських окупантів суворо заборонили майстри спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” — вдарили філігранно у лівий турбогвинтовий, — йдеться в офіційному повідомленні розвідників.

Ба більше, вказано, що в межах нового авіарейду в тимчасово окупований Крим “Примари” ГУР також успішно уразили дві дороговартісні радіолокаційні системи.

Що важливо розуміти, йдеться про РЛС 55Ж6М “нєбо-М” та заховану в купол РЛС 64Н6Е, яка слугувала “очима” ворожим комплексам С-300/С-400.

Збройна боротьба триває! Слава Україні! — наголошують українські розвідники та демонструють на відео результати своєї роботи.

