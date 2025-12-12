Воины ГУР сожгли российский Ан-26 и две РЛС в Крыму — видео

12 декабря Главное управление разведки Украины сообщило, что его бойцы смогли успешно поразить еще 3 очень важные цели российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Под удар попали вражеский транспортник Ан-26 и две РЛС.
Главные тезисы
- Успешная операция происходила 10-11 декабря 2025 года.
- Удалось совершить новый авиарейд во временно оккупированный Крым.
Новая операция ГУР в Крыму — первые подробности
Как сообщает военная разведка Украина, 10-11 декабря 2025 года на территории временно оккупированного Крыма в который раз было очень громко.
В этот раз российские захватчики готовились к взлету на многоцелевом военно-транспортном самолете Ан-26 и уже запустили двигатели.
Более того, указано, что в рамках нового авиарейда во временно оккупированный Крым "Призраки" ГУР также успешно поразили две дорогостоящие радиолокационные системы.
Что важно понимать, речь идет о РЛС 55Ж6М "небо-М" и спрятанной в купол РЛС 64Н6Е, которая служила "глазами" вражеским комплексам С-300/С-400.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-