Зеленский экстренно прибыл в Купянск после окружения войск РФ — видео
Зеленский экстренно прибыл в Купянск после окружения войск РФ — видео

Владимир Зеленский
Зеленский в Купянске - первые подробности и видео
12 декабря глава государств Владимир Зеленский безотлагательно прибыл на Купянское направление, записал видеообращение у полуразрушенной стелы города и поздравил Сухопутные войска с их профессиональным праздником.

  • Президент поблагодарил защитников за новые успехи на поле боя.
  • Успешная операция в Купянске позволила заблокировать армию РФ в городе и зачистить северо-западную окраину.

Зеленский в Купянске — первые подробности и видео

Сегодня — Купянское направление, наши воины, которые здесь достигают результатов для Украины. Многие россияне говорили о Купянске — мы видим. Был, поздравил ребят. Благодарю каждого подразделения, всех, кто сражается здесь, всех, кто уничтожает оккупанта.

Глава государства напомнил воинам и всем гражданским украинцам, насколько важно именно сейчас добиваться результатов и успехов непосредственно на поле боя.

По словам Владимира Зеленского, именно это позволит Украине укреплять свои позиции на дипломатической арене.

Именно так это работает: все наши сильные позиции внутри страны — это сильные позиции в разговоре по окончании войны. Спасибо каждому воину! Горжусь вами! И благодарю всех наших Сухопутных войск — сегодня исключительно ваш день. Спасибо, ребята!

Что важно понимать, 12 декабря стало известно, что Силы обороны Украины провели новую успешную операцию в Купянске Харьковской области.

В ее пределах удалось заблокировать армию РФ в городе, но также зачистить всю северо-западную окраину этого населенного пункта. Операция продолжается до сих пор.

