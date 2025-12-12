Зеленский экстренно прибыл в Купянск после окружения войск РФ — видео

12 декабря глава государств Владимир Зеленский безотлагательно прибыл на Купянское направление, записал видеообращение у полуразрушенной стелы города и поздравил Сухопутные войска с их профессиональным праздником.
Главные тезисы
- Президент поблагодарил защитников за новые успехи на поле боя.
- Успешная операция в Купянске позволила заблокировать армию РФ в городе и зачистить северо-западную окраину.
Зеленский в Купянске — первые подробности и видео
Глава государства напомнил воинам и всем гражданским украинцам, насколько важно именно сейчас добиваться результатов и успехов непосредственно на поле боя.
По словам Владимира Зеленского, именно это позволит Украине укреплять свои позиции на дипломатической арене.
Что важно понимать, 12 декабря стало известно, что Силы обороны Украины провели новую успешную операцию в Купянске Харьковской области.
В ее пределах удалось заблокировать армию РФ в городе, но также зачистить всю северо-западную окраину этого населенного пункта. Операция продолжается до сих пор.
