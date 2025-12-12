Зеленский экстренно прибыл в Купянск после окружения войск РФ — видео

12 декабря глава государств Владимир Зеленский безотлагательно прибыл на Купянское направление, записал видеообращение у полуразрушенной стелы города и поздравил Сухопутные войска с их профессиональным праздником.

Зеленский в Купянске — первые подробности и видео

Сегодня — Купянское направление, наши воины, которые здесь достигают результатов для Украины. Многие россияне говорили о Купянске — мы видим. Был, поздравил ребят. Благодарю каждого подразделения, всех, кто сражается здесь, всех, кто уничтожает оккупанта. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства напомнил воинам и всем гражданским украинцам, насколько важно именно сейчас добиваться результатов и успехов непосредственно на поле боя.

По словам Владимира Зеленского, именно это позволит Украине укреплять свои позиции на дипломатической арене.

Именно так это работает: все наши сильные позиции внутри страны — это сильные позиции в разговоре по окончании войны. Спасибо каждому воину! Горжусь вами! И благодарю всех наших Сухопутных войск — сегодня исключительно ваш день. Спасибо, ребята! Поделиться

Что важно понимать, 12 декабря стало известно, что Силы обороны Украины провели новую успешную операцию в Купянске Харьковской области.