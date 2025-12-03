Сили оборони України відтиснули армію РФ на північні околиці Куп'янська

Українські сили вже відтиснули ворога на північні околиці Куп'янська й сформували навколо міста ефективну кілзону, що унеможливлює перекидання російських підрозділів, але роспропаганда продовжує заявляти про його "взяття".
Головні тези:
- Українські сили успішно відтіснили російську армію на північні околиці Куп'янська та сформували ефективну кілзону.
- ЗСУ змогли перерізати постачання та системно знищувати підрозділи противника, не дозволяючи їм ефективно та безпечно перекидати підкріплення до міста.
ЗСУ відкинули окупантів РФ у Куп'янську
Про це в телеетері заявив начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.
За словами Трегубова, Куп’янськ тривалий час посідав важливе місце в російських пропагандистських наративах. Російське командування намагалося подати ситуацію як "історію перемоги" і на початку листопада навіть робило заяви про нібито взяття міста та оточення українських підрозділів.
Трегубов зазначив, що українським військам вдалося витіснити росіян у північні райони, перерізати їхнє постачання та системно знищувати підрозділи противника. Саме тоді, коли в Москві заявляли про "успіхи", на полі бою для росіян формувалася пастка.
Він також наголосив, що ворог не має можливості ефективно перекидати підкріплення до Куп'янська.
Стосовно ситуації у Вовчанську він повідомив, що місто практично зруйноване до стану перемолотого щебеню. Російські війська контролюють значну його частину, тоді як українські підрозділи утримують південну частину.
