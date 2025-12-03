Сили оборони України відтиснули армію РФ на північні околиці Куп'янська

Українські сили вже відтиснули ворога на північні околиці Куп'янська й сформували навколо міста ефективну кілзону, що унеможливлює перекидання російських підрозділів, але роспропаганда продовжує заявляти про його "взяття".

ЗСУ відкинули окупантів РФ у Куп'янську

Про це в телеетері заявив начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

За словами Трегубова, Куп’янськ тривалий час посідав важливе місце в російських пропагандистських наративах. Російське командування намагалося подати ситуацію як "історію перемоги" і на початку листопада навіть робило заяви про нібито взяття міста та оточення українських підрозділів.

Путін почав виходити з розповідями про те, що Куп’янськ уже взято, але це не відповідало жодній дійсності. На той момент ситуація котилася в прямо протилежному напрямку. Віктор Трегубов Начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил

Трегубов зазначив, що українським військам вдалося витіснити росіян у північні райони, перерізати їхнє постачання та системно знищувати підрозділи противника. Саме тоді, коли в Москві заявляли про "успіхи", на полі бою для росіян формувалася пастка.

Він також наголосив, що ворог не має можливості ефективно перекидати підкріплення до Куп'янська.

Досить ефективно вдалося створити довкола міста кілзону і знищувати тих, хто намагається підповзти, за допомогою БпЛА. Скільки б вони не тягнули підкріплень, їм усе одно треба проповзти відкритим простором, а дрону байдуже, скільки їх там повзе. Поширити

Стосовно ситуації у Вовчанську він повідомив, що місто практично зруйноване до стану перемолотого щебеню. Російські війська контролюють значну його частину, тоді як українські підрозділи утримують південну частину.