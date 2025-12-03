Сили оборони України відтиснули армію РФ на північні околиці Куп'янська
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони України відтиснули армію РФ на північні околиці Куп'янська

Куп'янськ
Джерело:  Укрінформ

Українські сили вже відтиснули ворога на північні околиці Куп'янська й сформували навколо міста ефективну кілзону, що унеможливлює перекидання російських підрозділів, але роспропаганда продовжує заявляти про його "взяття".

Головні тези:

  • Українські сили успішно відтіснили російську армію на північні околиці Куп'янська та сформували ефективну кілзону.
  • ЗСУ змогли перерізати постачання та системно знищувати підрозділи противника, не дозволяючи їм ефективно та безпечно перекидати підкріплення до міста.

ЗСУ відкинули окупантів РФ у Куп'янську

Про це в телеетері заявив начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

За словами Трегубова, Куп’янськ тривалий час посідав важливе місце в російських пропагандистських наративах. Російське командування намагалося подати ситуацію як "історію перемоги" і на початку листопада навіть робило заяви про нібито взяття міста та оточення українських підрозділів.

Путін почав виходити з розповідями про те, що Куп’янськ уже взято, але це не відповідало жодній дійсності. На той момент ситуація котилася в прямо протилежному напрямку.

Віктор Трегубов

Віктор Трегубов

Начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил

Трегубов зазначив, що українським військам вдалося витіснити росіян у північні райони, перерізати їхнє постачання та системно знищувати підрозділи противника. Саме тоді, коли в Москві заявляли про "успіхи", на полі бою для росіян формувалася пастка.

Він також наголосив, що ворог не має можливості ефективно перекидати підкріплення до Куп'янська.

Досить ефективно вдалося створити довкола міста кілзону і знищувати тих, хто намагається підповзти, за допомогою БпЛА. Скільки б вони не тягнули підкріплень, їм усе одно треба проповзти відкритим простором, а дрону байдуже, скільки їх там повзе.

Стосовно ситуації у Вовчанську він повідомив, що місто практично зруйноване до стану перемолотого щебеню. Російські війська контролюють значну його частину, тоді як українські підрозділи утримують південну частину.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські війська вибивають армію РФ із Куп'янська
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Ситуація для армії РФ патова". ЗСУ заблокували підрозділи окупантів у Куп'янську
Куп'янськ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Бої відзначаються високою динамікою". Сирський ознайомився з оперативною обстановкою у Куп'янську
Головнокомандувач ЗС України
Сирський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?