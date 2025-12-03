Силы обороны Украины оттеснили армию РФ на северные окраины Купянска

Украинские силы уже оттеснили врага на северные окраины Купянска и сформировали вокруг города эффективную килзону, что делает невозможным опрокидывание российских подразделений, но роспропаганда продолжает заявлять о его "взятии".
Главные тезисы
- Украинские силы сформировали эффективную киллзону на севере Купянска, предотвращая опрокидывание российских подразделений.
- Украинским войскам удалось перерезать поставки и системно уничтожать вражеские подразделения, не давая оккупантам полагаться на подкрепления.
- Российская пропаганда пыталась представить взятие Купянска как историю победы, однако факты свидетельствуют обратное.
ВСУ оттеснили оккупантов РФ в Купянске
Об этом заявил начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.
По словам Трегубова, Купянск долгое время занимал важное место в российских пропагандистских нарративах. Российское командование пыталось представить ситуацию как "историю победы" и в начале ноября даже делало заявления о якобы взятии города и оцеплении украинских подразделений.
Трегубов отметил, что украинским войскам удалось вытеснить россиян в северные районы, перерезать их снабжение и системно уничтожать подразделения противника. Именно тогда, когда в Москве заявляли об "успехах", на поле боя для россиян формировалась ловушка.
Он также подчеркнул, что у врага нет возможности эффективно перебрасывать подкрепление в Купянск.
Относительно ситуации в Волчанске он сообщил, что город практически разрушен до состояния перемолотого щебня. Российские войска контролируют значительную его часть, тогда как украинские подразделения удерживают южную часть.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-