Украинские силы уже оттеснили врага на северные окраины Купянска и сформировали вокруг города эффективную килзону, что делает невозможным опрокидывание российских подразделений, но роспропаганда продолжает заявлять о его "взятии".

ВСУ оттеснили оккупантов РФ в Купянске

Об этом заявил начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

По словам Трегубова, Купянск долгое время занимал важное место в российских пропагандистских нарративах. Российское командование пыталось представить ситуацию как "историю победы" и в начале ноября даже делало заявления о якобы взятии города и оцеплении украинских подразделений.

Путин начал выходить с рассказами о том, что Купянск уже взят, но это не соответствовало никакой действительности. В тот момент ситуация катилась в прямо противоположном направлении. Виктор Трегубов Начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил

Трегубов отметил, что украинским войскам удалось вытеснить россиян в северные районы, перерезать их снабжение и системно уничтожать подразделения противника. Именно тогда, когда в Москве заявляли об "успехах", на поле боя для россиян формировалась ловушка.

Он также подчеркнул, что у врага нет возможности эффективно перебрасывать подкрепление в Купянск.

Достаточно эффективно удалось создать вокруг города килзона и уничтожать тех, кто пытается подползти с помощью БпЛА. Сколько бы они ни тянули подкреплений, им все равно нужно проползти по открытому пространству, а дрону безразлично, сколько их там ползет. Поделиться

Относительно ситуации в Волчанске он сообщил, что город практически разрушен до состояния перемолотого щебня. Российские войска контролируют значительную его часть, тогда как украинские подразделения удерживают южную часть.