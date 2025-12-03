Силы обороны Украины оттеснили армию РФ на северные окраины Купянска
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины оттеснили армию РФ на северные окраины Купянска

Купянск
Читати українською
Источник:  Укринформ

Украинские силы уже оттеснили врага на северные окраины Купянска и сформировали вокруг города эффективную килзону, что делает невозможным опрокидывание российских подразделений, но роспропаганда продолжает заявлять о его "взятии".

Главные тезисы

  • Украинские силы сформировали эффективную киллзону на севере Купянска, предотвращая опрокидывание российских подразделений.
  • Украинским войскам удалось перерезать поставки и системно уничтожать вражеские подразделения, не давая оккупантам полагаться на подкрепления.
  • Российская пропаганда пыталась представить взятие Купянска как историю победы, однако факты свидетельствуют обратное.

ВСУ оттеснили оккупантов РФ в Купянске

Об этом заявил начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

По словам Трегубова, Купянск долгое время занимал важное место в российских пропагандистских нарративах. Российское командование пыталось представить ситуацию как "историю победы" и в начале ноября даже делало заявления о якобы взятии города и оцеплении украинских подразделений.

Путин начал выходить с рассказами о том, что Купянск уже взят, но это не соответствовало никакой действительности. В тот момент ситуация катилась в прямо противоположном направлении.

Виктор Трегубов

Виктор Трегубов

Начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил

Трегубов отметил, что украинским войскам удалось вытеснить россиян в северные районы, перерезать их снабжение и системно уничтожать подразделения противника. Именно тогда, когда в Москве заявляли об "успехах", на поле боя для россиян формировалась ловушка.

Он также подчеркнул, что у врага нет возможности эффективно перебрасывать подкрепление в Купянск.

Достаточно эффективно удалось создать вокруг города килзона и уничтожать тех, кто пытается подползти с помощью БпЛА. Сколько бы они ни тянули подкреплений, им все равно нужно проползти по открытому пространству, а дрону безразлично, сколько их там ползет.

Относительно ситуации в Волчанске он сообщил, что город практически разрушен до состояния перемолотого щебня. Российские войска контролируют значительную его часть, тогда как украинские подразделения удерживают южную часть.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские войска выбивают армию РФ из Купянска
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Ситуация для армии РФ патовая". ВСУ заблокировали подразделения оккупантов в Купянске
Купянск
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Бои отличаются высокой динамикой". Сырский ознакомился с оперативной обстановкой в Купянске
Главнокомандующий ВС Украины
Сырский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?