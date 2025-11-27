"Ситуация для армии РФ патовая". ВСУ заблокировали подразделения оккупантов в Купянске
"Ситуация для армии РФ патовая". ВСУ заблокировали подразделения оккупантов в Купянске

Купянск
Источник:  Укринформ

Анонсы россиян о захвате Купянска оказались преждевременными, ситуация в городе для них патовая. Об этом в телеэфире сообщил начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

Главные тезисы

  • Украинским силам удалось отрезать и заблокировать подразделения оккупантов в Купянске, предотвратив их продвижение и пополнение.
  • Российские анонсы о захвате города оказались преждевременными, и ситуация для армии РФ стала патовой.
  • Количество российских войск в городе постепенно уменьшается, а пополнение затруднено из-за действий украинских сил обороны.

Ситуация для армии РФ в Купянске патовая — ВСУ

Анонсы россиян о победе оказались преждевременными. Они проводили активные наступательные действия в начале ноября, за время наступательных действий они начали вести бои в центре города и пытались прорваться на юг и, казалось, карта «ушла» и уже город почти взят. Они об этом начали рапортовать сначала устами Герасимова, а затем Путина. Но ситуация в городе изменилась не в их пользу.

По словам Трегубова, украинским силам обороны удалось отрезать россиян от поставок.

Кроме того, зашедшие в город подразделения оказались заблокированными в его северных районах. Такая ситуация продолжается по сей день. Количество россиян в городе медленно уменьшается, а пополнение не подходит, поскольку уничтожается на подступах к городу.

В то же время враг пытается действовать активно не в самом городе, а вокруг него, где пытается обходить украинские силы обороны.

Но на сегодня ситуация для них патовая. И это иронично, потому что уже выступил Путин об оцеплении украинских батальонов, но подтвердить это ничем невозможно.

Виктор Трегубов

Виктор Трегубов

Начальник управления коммуникации Группировка Объединенных сил

Украинские войска выбивают армию РФ из Купянска
ВСУ
Россия провалила определенный Путиным срок захвата Покровска и Купянска — Зеленский
Владимир Зеленский
Зеленский
Армия России теряет контроль над Купянском
Что происходит в Купянске

