"Ситуация для армии РФ патовая". ВСУ заблокировали подразделения оккупантов в Купянске

Анонсы россиян о захвате Купянска оказались преждевременными, ситуация в городе для них патовая. Об этом в телеэфире сообщил начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.
По словам Трегубова, украинским силам обороны удалось отрезать россиян от поставок.
Кроме того, зашедшие в город подразделения оказались заблокированными в его северных районах. Такая ситуация продолжается по сей день. Количество россиян в городе медленно уменьшается, а пополнение не подходит, поскольку уничтожается на подступах к городу.
В то же время враг пытается действовать активно не в самом городе, а вокруг него, где пытается обходить украинские силы обороны.
