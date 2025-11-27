"Ситуация для армии РФ патовая". ВСУ заблокировали подразделения оккупантов в Купянске

Анонсы россиян о победе оказались преждевременными. Они проводили активные наступательные действия в начале ноября, за время наступательных действий они начали вести бои в центре города и пытались прорваться на юг и, казалось, карта «ушла» и уже город почти взят. Они об этом начали рапортовать сначала устами Герасимова, а затем Путина. Но ситуация в городе изменилась не в их пользу.