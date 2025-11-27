"Ситуація для армії РФ патова". ЗСУ заблокували підрозділи окупантів у Куп'янську
Україна
"Ситуація для армії РФ патова". ЗСУ заблокували підрозділи окупантів у Куп'янську

Куп'янськ
Джерело:  Укрінформ

Анонси росіян про захоплення Куп’янська виявилися передчасними, ситуація у місті для них патова. Про це в телеефірі повідомив начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Головні тези:

  • Російські анонси про захоплення Куп'янська виявилися передчасними, а ситуація для армії РФ у місті патова.
  • Українським силам вдалося стримати російські війська, відрізавши їх від постачань та заблокувавши у північних районах міста.
  • Кількість росіян у місті поступово зменшується, а їх поповнення утруднене внаслідок знищення на підступах до міста.

Ситуація для армії РФ у Куп'янську патова — ЗСУ

Анонси росіян про перемогу виявилися передчасними. Вони проводили активні наступальні дії на початку листопада, за час наступальних дій вони почали вести бої у центрі міста і намагалися прорватися на південь і, здавалося, що карта «пішла» і уже місто майже взяте. Вони про це почали рапортувати спершу устами Герасимова, а потім Путіна. Але ситуація у місті змінилася не на їхню користь.

За словами Трегубова, українським силам оборони вдалося відрізати росіян від постачань.

Крім того, підрозділи, які зайшли у місто, опинилися заблокованими у його північних районах. Така ситуація триває досі. Кількість росіян у місті повільно зменшується, а поповнення не підходить, оскільки знищується на підступах до міста.

Водночас ворог намагається діяти активно не у самому місті, а навколо нього, де пробує обходити українські сили оборони.

Але станом на зараз ситуація для них патова. І це іронічно, бо уже виступив Путін про оточення українських батальйонів, але підтвердити це нічим не можливо.

Віктор Трегубов

Віктор Трегубов

Начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних сил

Україна
Україна
Україна
