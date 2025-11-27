"Ситуація для армії РФ патова". ЗСУ заблокували підрозділи окупантів у Куп'янську

Анонси росіян про захоплення Куп’янська виявилися передчасними, ситуація у місті для них патова. Про це в телеефірі повідомив начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.
Головні тези:
- Російські анонси про захоплення Куп'янська виявилися передчасними, а ситуація для армії РФ у місті патова.
- Українським силам вдалося стримати російські війська, відрізавши їх від постачань та заблокувавши у північних районах міста.
- Кількість росіян у місті поступово зменшується, а їх поповнення утруднене внаслідок знищення на підступах до міста.
Ситуація для армії РФ у Куп'янську патова — ЗСУ
За словами Трегубова, українським силам оборони вдалося відрізати росіян від постачань.
Крім того, підрозділи, які зайшли у місто, опинилися заблокованими у його північних районах. Така ситуація триває досі. Кількість росіян у місті повільно зменшується, а поповнення не підходить, оскільки знищується на підступах до міста.
Водночас ворог намагається діяти активно не у самому місті, а навколо нього, де пробує обходити українські сили оборони.
