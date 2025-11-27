"Ситуація для армії РФ патова". ЗСУ заблокували підрозділи окупантів у Куп'янську

Анонси росіян про перемогу виявилися передчасними. Вони проводили активні наступальні дії на початку листопада, за час наступальних дій вони почали вести бої у центрі міста і намагалися прорватися на південь і, здавалося, що карта «пішла» і уже місто майже взяте. Вони про це почали рапортувати спершу устами Герасимова, а потім Путіна. Але ситуація у місті змінилася не на їхню користь.