Росія провалила визначений Путіним термін захоплення Покровська та Купʼянська — Зеленський
Росія провалила визначений Путіним термін захоплення Покровська та Купʼянська — Зеленський

Володимир Зеленський
Зеленський
Російські окупанти провалили власні дедлайни на захоплення Покровська у Донецькій області та Куп'янська на Харківщині. Обидва міста все ще утримують Сили оборони України.

Головні тези:

  • Російські окупанти не змогли захопити Покровськ і Куп'янськ, не втримуючи українську територію.
  • Володимир Зеленський розкрив деталі провалу ініціативи РФ та висновки у сфері оборони та безпеки України.
  • Українська армія та спецслужби продовжать дії для захисту країни, враховуючи нові стратегії та плани оборони.

Зеленський описав ситуацію на Покровському напрямку фронту

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з керівниками у сфері оборони та безпеки України доповідали керівники Головного управління розвідки Міноборони та Служби зовнішньої розвідки України. Керівник ГУР МО Кирило Буданов доповідав про плани РФ та терміни, які ворог встановлює для захоплення міст.

Наразі Росія провалила черговий визначений Путіним термін захоплення Покровська та Купʼянська, і терміни вкотре були перенесені.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Керівник СЗР України Олег Іващенко доповів про економічну та політичну ситуацію у РФ, настрої у російському суспільстві та в оточенні російського диктатора Володимира Путіна. Зеленський запевнив, що відповідні висновки було зроблено.

Визначили основні напрямки нашого захисту протягом найближчих тижнів, також доповнимо план оборонних заходів на зимові місяці. Продовжимо й застосування наших далекобійних санкцій — спеціальні служби, і передусім Служба безпеки України, та українська армія мають відповідні завдання.

