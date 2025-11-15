Росія провалила визначений Путіним термін захоплення Покровська та Купʼянська — Зеленський

Російські окупанти провалили власні дедлайни на захоплення Покровська у Донецькій області та Куп'янська на Харківщині. Обидва міста все ще утримують Сили оборони України.

Зеленський описав ситуацію на Покровському напрямку фронту

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з керівниками у сфері оборони та безпеки України доповідали керівники Головного управління розвідки Міноборони та Служби зовнішньої розвідки України. Керівник ГУР МО Кирило Буданов доповідав про плани РФ та терміни, які ворог встановлює для захоплення міст.

Наразі Росія провалила черговий визначений Путіним термін захоплення Покровська та Купʼянська, і терміни вкотре були перенесені. Володимир Зеленський Президент України

Керівник СЗР України Олег Іващенко доповів про економічну та політичну ситуацію у РФ, настрої у російському суспільстві та в оточенні російського диктатора Володимира Путіна. Зеленський запевнив, що відповідні висновки було зроблено.