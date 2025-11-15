Зеленський оголосив перезавантаження в галузі енергетики
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський оголосив перезавантаження в галузі енергетики

Володимир Зеленський
Перезавантаження в галузі енергетики уже почалося

15 листопада глава держави Володимир Зеленський підтвердив старт перезавантаження ключових державних підприємств, які працюють у галузі енергетики. За його словами, на тлі тотальної перевірки фінансової діяльності повинне відбутись оновлення управління цими компаніями. 

Головні тези:

  • Зеленський разом з главою уряду Юлією Свириденко та міністром економіки Олексієм Соболевим визначили порядок дій. 
  • Президент додав: повна прозорість і чистота процесів в енергетиці – це абсолютний пріоритет. 

Зеленський наголосив, що в “Енергоатомі” за тиждень мають бути забезпечені всі умови для формування нової і фахової наглядової ради компанії.

Саме таким чином має відбутися перезавантаження правління компанії.

Що стосується “Укргідроенерго”, то у цьому випадку відбудеться невідкладне проведення конкурсу на нового керівника компанії і доформування наглядової ради.

Оператор газотранспортної системи України: доформування наглядової ради й термінове проведення конкурсу на посаду генерального директора компанії. У «Нафтогазі України» з огляду на те, що контракти поточного складу наглядової ради завершуються в січні наступного року, має бути оголошений і проведений конкурс на роботу в наглядовій раді компанії так, щоб цей новий склад зміг запрацювати вже в січні 2026 року.

За словами глави держави, у решті великих енергетичних державних компаній повинно відбутись оновлення представників держави в наглядових радах.

Окрім того, Зеленський наказав команді Кабміну перебувати в постійній та змістовній комунікації з правоохоронними й антикорупційними органами.

