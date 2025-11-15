Зеленський оголосив перезавантаження в галузі енергетики

15 листопада глава держави Володимир Зеленський підтвердив старт перезавантаження ключових державних підприємств, які працюють у галузі енергетики. За його словами, на тлі тотальної перевірки фінансової діяльності повинне відбутись оновлення управління цими компаніями.
Головні тези:
- Зеленський разом з главою уряду Юлією Свириденко та міністром економіки Олексієм Соболевим визначили порядок дій.
- Президент додав: повна прозорість і чистота процесів в енергетиці – це абсолютний пріоритет.
Перезавантаження в галузі енергетики уже почалося
Зеленський наголосив, що в “Енергоатомі” за тиждень мають бути забезпечені всі умови для формування нової і фахової наглядової ради компанії.
Саме таким чином має відбутися перезавантаження правління компанії.
Що стосується “Укргідроенерго”, то у цьому випадку відбудеться невідкладне проведення конкурсу на нового керівника компанії і доформування наглядової ради.
За словами глави держави, у решті великих енергетичних державних компаній повинно відбутись оновлення представників держави в наглядових радах.
Окрім того, Зеленський наказав команді Кабміну перебувати в постійній та змістовній комунікації з правоохоронними й антикорупційними органами.
