Президент Польщі востаннє підписав закон про допомогу українцям

За словами глави Польщі Кароля Навроцького, він підписав закон про допомогу громадянам України в останній раз. А це означає, що надалі до українців ставитимуться, як до інших нацменшин.

Що відомо про рішення Навроцького

Як зазначив лідер Польщі, він не підпише черговий закон про допомогу українцям, якщо не буде вироблено нового рішення.

Чинний закон, на переконання Навроцького, призводить до прирівнювання польських громадян до громадян іншої країни.

Він звернув увагу на те, що перша версія закону передбачала виплату допомоги 800+ також українцям, які не працюють у Польщі.

За словами Навроцького, він вважав це "несправедливим стосовно поляків", тому не захотів його підписувати.

Лише виправлена версія частково адаптована до висловлених ним зауважень, отримала його підпис.

Попри це, він чітко дав зрозуміти, що це сталося востаннє.

За другим разом я підписав закон, тому що я не хочу бути президентом хаосу, але я вказав — і коли на нас дивиться прем'єр-міністр і парламентська більшість — я нагадую їм, що я востаннє підписав цей закон про допомогу українцям. Кароль Навроцький Президент Польщі

Він також додав, що після понад 3 років війни до української меншини в Польщі слід ставитися з належною відповідальністю, мовляв, на тих самих умовах, що й до інших національних меншин.