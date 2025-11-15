Президент Польши последний раз подписал закон о помощи украинцам

По словам главы Польши Кароля Навроцкого, он подписал закон о помощи гражданам Украины в последний раз. А это значит, что в дальнейшем к украинцам будут относиться, как к другим нацменьшинствам.
Главные тезисы
- Президент Польши утверждает, что дальнейшие решения будут реалистичными и справедливыми.
- Навроцкий добавил, что хочет защитить как польское процветание, так и присутствие украинцев в стране.
Что известно о решении Навроцкого
Как отметил лидер Польши, он не подпишет очередной закон о помощи украинцам, если не будет выработано новое решение.
Действующий закон, по мнению Навроцкого, приводит к приравниванию польских граждан к гражданам другой страны.
Он обратил внимание на то, что первая версия закона предусматривала выплату помощи 800+ также украинцам, не работающим в Польше.
По словам Навроцкого, он считал это "несправедливым по отношению к полякам", поэтому не захотел его подписывать.
Лишь исправленная версия, частично адаптирована к высказанным им замечаниям, получила его подпись.
Несмотря на это, он четко дал понять, что это произошло в последний раз.
Он также добавил, что после более чем 3 лет войны к украинскому меньшинству в Польше следует относиться с должной ответственностью, мол, на тех же условиях, что и к другим национальным меньшинствам.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-