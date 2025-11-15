Президент Польши последний раз подписал закон о помощи украинцам
Президент Польши последний раз подписал закон о помощи украинцам

Что известно о решении Навроцкого
Источник:  online.ua

По словам главы Польши Кароля Навроцкого, он подписал закон о помощи гражданам Украины в последний раз. А это значит, что в дальнейшем к украинцам будут относиться, как к другим нацменьшинствам.

Главные тезисы

  • Президент Польши утверждает, что дальнейшие решения будут реалистичными и справедливыми.
  • Навроцкий добавил, что хочет защитить как польское процветание, так и присутствие украинцев в стране.

Что известно о решении Навроцкого

Как отметил лидер Польши, он не подпишет очередной закон о помощи украинцам, если не будет выработано новое решение.

Действующий закон, по мнению Навроцкого, приводит к приравниванию польских граждан к гражданам другой страны.

Он обратил внимание на то, что первая версия закона предусматривала выплату помощи 800+ также украинцам, не работающим в Польше.

По словам Навроцкого, он считал это "несправедливым по отношению к полякам", поэтому не захотел его подписывать.

Лишь исправленная версия, частично адаптирована к высказанным им замечаниям, получила его подпись.

Несмотря на это, он четко дал понять, что это произошло в последний раз.

Во второй раз я подписал закон, потому что я не хочу быть президентом хаоса, но я указал — и когда на нас смотрит премьер-министр и парламентское большинство — я напоминаю им, что я в последний раз подписал этот закон о помощи украинцам.

Кароль Навроцкий

Кароль Навроцкий

Президент Польши

Он также добавил, что после более чем 3 лет войны к украинскому меньшинству в Польше следует относиться с должной ответственностью, мол, на тех же условиях, что и к другим национальным меньшинствам.

