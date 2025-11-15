Зеленский объявил перезагрузку в области энергетики
15 ноября глава государства Владимир Зеленский подтвердил старт перезагрузки ключевых государственных предприятий, работающих в сфере энергетики. По его словам, на фоне тотальной проверки финансовой деятельности должно произойти обновление управления этими компаниями.

Главные тезисы

  • Зеленский вместе с главой правительства Юлией Свириденко и министром экономики Алексеем Соболевым определили порядок действий.
  • Президент добавил: полная прозрачность и чистота процессов в энергетике – абсолютный приоритет.

Перезагрузка в области энергетики уже началась

Зеленский подчеркнул, что в "Энергоатоме" за неделю должны быть обеспечены все условия для формирования нового и профессионального наблюдательного совета компании.

Именно таким образом должна произойти перезагрузка правления компании.

Что касается "Укргидроэнерго", то в этом случае состоится безотлагательное проведение конкурса на нового руководителя компании и доформирование наблюдательного совета.

Оператор газотранспортной системы Украины: доформирование наблюдательного совета и срочное проведение конкурса на должность генерального директора компании. В «Нафтогазе Украины», учитывая, что контракты текущего состава наблюдательного совета завершаются в январе следующего года, должен быть объявлен и проведен конкурс на работу в наблюдательном совете компании так, чтобы этот новый состав смог заработать уже в январе 2026 года.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам главы государства, в остальных крупных энергетических государственных компаниях должно произойти обновление представителей государства в наблюдательных советах.

Кроме того, Зеленский приказал команде Кабмина находиться в постоянной и содержательной коммуникации с правоохранительными и антикоррупционными органами.

