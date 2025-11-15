Зеленский объявил перезагрузку в области энергетики

15 ноября глава государства Владимир Зеленский подтвердил старт перезагрузки ключевых государственных предприятий, работающих в сфере энергетики. По его словам, на фоне тотальной проверки финансовой деятельности должно произойти обновление управления этими компаниями.
Главные тезисы
- Зеленский вместе с главой правительства Юлией Свириденко и министром экономики Алексеем Соболевым определили порядок действий.
- Президент добавил: полная прозрачность и чистота процессов в энергетике – абсолютный приоритет.
Перезагрузка в области энергетики уже началась
Зеленский подчеркнул, что в "Энергоатоме" за неделю должны быть обеспечены все условия для формирования нового и профессионального наблюдательного совета компании.
Именно таким образом должна произойти перезагрузка правления компании.
Что касается "Укргидроэнерго", то в этом случае состоится безотлагательное проведение конкурса на нового руководителя компании и доформирование наблюдательного совета.
По словам главы государства, в остальных крупных энергетических государственных компаниях должно произойти обновление представителей государства в наблюдательных советах.
Кроме того, Зеленский приказал команде Кабмина находиться в постоянной и содержательной коммуникации с правоохранительными и антикоррупционными органами.
