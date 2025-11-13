"Хочуть великої війни". Зеленський назвав терміни ймовірного нападу Росії на країни Європи

Російська Федерація готується до великої війни на Європейському континенті, щоб бути спроможними розпочати бойові дії у 2029, або 2030 році.

Зеленський назвав терміни ймовірного нападу Росії на країни Європи

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

Потрібно більше тиску на Росію. Зважаючи на ситуацію на полі бою, ми не бачимо, щоб Росія хотіла зупинитися. Коли ми дивимося на військову промисловість РФ, ми бачимо, що вони збільшують своє виробництво. І, за нашими оцінками, вони хочуть продовжувати цю війну. Володимир Зеленський Президент України

За словами президента України, варто визнати, що РФ хоче великої війни, щоб бути спроможними у 2029, або 2030 році розпочати бойові дії на Європейському континенті.

Ми розглядаємо це як дійсно великий виклик. Я вважаю, що ми повинні думати про те, як зупинити їх зараз в Україні. Але також зробити все, щоб зменшити їхні спроможності. Не давати їм грошей, які вони все ще можуть отримати з енергоносіїв. І не давати їм зброї.

Останнім часом у західних медіа почастішали повідомлення про підготовку Росії вторгнення до країн Європи та війну з країнами НАТО.

Так, у квітні видання The Wall Street Journal повідомило про підготовку додаткових військ до кордонів з Європою.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не виключає можливості війни між Росією і НАТО та закликав союзників бути готовими до потенційних загроз.