"Хочуть великої війни". Зеленський назвав терміни ймовірного нападу Росії на країни Європи

Російська Федерація готується до великої війни на Європейському континенті, щоб бути спроможними розпочати бойові дії у 2029, або 2030 році.
Головні тези:
- Російська Федерація готується до великої війни на Європейському континенті за словами Зеленського.
- За оцінками президента України, РФ планує розпочати бойові дії у 2029-2030 роках.
- Запропоновано підвищувати тиск на Росію та уникати фінансування або постачання зброї країні.
Зеленський назвав терміни ймовірного нападу Росії на країни Європи
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.
За словами президента України, варто визнати, що РФ хоче великої війни, щоб бути спроможними у 2029, або 2030 році розпочати бойові дії на Європейському континенті.
Останнім часом у західних медіа почастішали повідомлення про підготовку Росії вторгнення до країн Європи та війну з країнами НАТО.
Так, у квітні видання The Wall Street Journal повідомило про підготовку додаткових військ до кордонів з Європою.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не виключає можливості війни між Росією і НАТО та закликав союзників бути готовими до потенційних загроз.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-