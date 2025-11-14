"Хотят большой войны". Зеленский назвал сроки вероятного нападения России на страны Европы
"Хотят большой войны". Зеленский назвал сроки вероятного нападения России на страны Европы

Российская Федерация готовится к большой войне на Европейском континенте, чтобы быть в состоянии начать боевые действия в 2029 или 2030 году.

  • Россия готовится к большой войне на Европейском континенте и планирует начать боевые действия в 2029-2030 годах, по словам президента Украины.
  • Зеленский призвал увеличить давление на Россию и прекратить финансирование и поставки оружия в РФ.
  • Ситуация на поле боя говорит о том, что Россия не собирается останавливаться, увеличивая свое военное производство.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Требуется большее давление на Россию. Учитывая ситуацию на поле боя, мы не видим, чтобы Россия хотела остановиться. Когда мы смотрим на военную промышленность РФ, то мы видим, что они увеличивают свое производство. И, по нашим оценкам, они желают продолжать эту войну.

По словам президента Украины, следует признать, что РФ хочет большой войны, чтобы быть способными в 2029 или 2030 году начать боевые действия на Европейском континенте.

Мы рассматриваем это как действительно большой вызов. Я думаю, что мы должны думать о том, как остановить их сейчас в Украине. Но также сделать все, чтобы уменьшить их возможности. Не давать им денег, которые они все еще могут получить из энергоносителей. И не давать им оружие.

В последнее время в западных медиа участились сообщения о подготовке России к вторжению в страны Европы и войне со странами НАТО.

Так, в апреле издание The Wall Street Journal сообщило о подготовке дополнительных войск к границам с Европой.

Министр обороны Германии Борис Писториус не исключает возможности войны между Россией и НАТО и призвал союзников быть готовыми к потенциальным угрозам.

По данным германской разведки, Россия увеличивает расходы на оборону и готовит вторжение в Европу ближе к 2030 году.

