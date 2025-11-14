"Хотят большой войны". Зеленский назвал сроки вероятного нападения России на страны Европы

Российская Федерация готовится к большой войне на Европейском континенте, чтобы быть в состоянии начать боевые действия в 2029 или 2030 году.
Главные тезисы
- Россия готовится к большой войне на Европейском континенте и планирует начать боевые действия в 2029-2030 годах, по словам президента Украины.
- Зеленский призвал увеличить давление на Россию и прекратить финансирование и поставки оружия в РФ.
- Ситуация на поле боя говорит о том, что Россия не собирается останавливаться, увеличивая свое военное производство.
Зеленский назвал сроки вероятного нападения России на страны Европы
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
По словам президента Украины, следует признать, что РФ хочет большой войны, чтобы быть способными в 2029 или 2030 году начать боевые действия на Европейском континенте.
В последнее время в западных медиа участились сообщения о подготовке России к вторжению в страны Европы и войне со странами НАТО.
Так, в апреле издание The Wall Street Journal сообщило о подготовке дополнительных войск к границам с Европой.
Министр обороны Германии Борис Писториус не исключает возможности войны между Россией и НАТО и призвал союзников быть готовыми к потенциальным угрозам.
