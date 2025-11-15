Россия провалила определенный Путиным срок захвата Покровска и Купянска — Зеленский
Украина
Россия провалила определенный Путиным срок захвата Покровска и Купянска — Зеленский

Владимир Зеленский
Зеленский
Российские оккупанты провалили собственные дедлайны на захват Покровска в Донецкой области и Купянска на Харьковщине. Оба города все еще содержат Силы обороны Украины.

  • Российские оккупанты провалили собственные дедлайны на захват Покровска в Донецкой области и Купянска на Харьковщине.
  • Владимир Зеленский раскрыл детали провала инициативы РФ по захвату городов и объявил о продолжении действий по защите страны.
  • В ходе встречи руководителей в сфере обороны и безопасности были обсуждены планы РФ, экономическая и политическая ситуация в России.

Зеленский описал ситуацию на Покровском направлении фронта

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с руководителями в сфере обороны и безопасности докладывали руководители Главного управления разведки Минобороны и Службы внешней разведки Украины. Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов докладывал о планах РФ и сроках, которые враг устанавливает для захвата городов.

Россия провалила очередной определенный Путиным срок захвата Покровска и Купянска, и сроки в который раз были перенесены.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Руководитель СВР Украины Олег Иващенко доложил об экономической и политической ситуации в РФ, настроениях в российском обществе и в окружении российского диктатора Владимира Путина. Зеленский заверил, что соответствующие выводы были сделаны.

Определили основные направления нашей защиты в ближайшие недели, также дополним план оборонных мероприятий на зимние месяцы. Продолжим и применение наших дальнобойных санкций — специальные службы, и прежде всего Служба безопасности Украины и украинская армия имеют соответствующие задачи.

