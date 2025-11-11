Українські війська вибивають армію РФ із Куп'янська

Солдати РФ роблять все можливе, щоб утримати позиції в північних районах міста Куп'янськ на Харківщині. Однак Сили оборони протягом останніх діб дедалі активніше проводять контратаки, вибиваючи ворога з укріплень.
Головні тези:
- Дрони та штурмова піхота відіграють важливу роль на цій ділянці фронту.
- Логістика для доступу до Куп'янська надзвичайно ускладнена.
Що відбувається в Куп'янську
З заявою з цього приводу виступив начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних Сил Віктор Трегубов.
За словами останнього, вже триває операція, війська задіяні і йдуть бої у місті.
Він також наголосив, що логістика для доступу до Куп'янська надзвичайно ускладнена для обох сторін.
Станом на сьогодні вагому роль відіграють дрони та штурмова піхота.
Неможливо також ігнорувати фактор російської авіації та застосування ворогом керованих авіабомб.
