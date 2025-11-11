Українські війська вибивають армію РФ із Куп'янська
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські війська вибивають армію РФ із Куп'янська

ЗСУ
Read in English
Джерело:  Укрінформ

Солдати РФ роблять все можливе, щоб утримати позиції в північних районах міста Куп'янськ на Харківщині. Однак Сили оборони протягом останніх діб дедалі активніше проводять контратаки, вибиваючи ворога з укріплень.

Головні тези:

  • Дрони та штурмова піхота відіграють важливу роль на цій ділянці фронту.
  • Логістика для доступу до Куп'янська надзвичайно ускладнена.

Що відбувається в Куп'янську

З заявою з цього приводу виступив начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних Сил Віктор Трегубов.

За словами останнього, вже триває операція, війська задіяні і йдуть бої у місті.

Зараз росіяни безпосередньо у північних районах міста (Куп'янськ — ред.), намагаються триматися і утримувати позиції від українських зустрічних дій, тоді як українці доволі ефективно в останні дні ведуть спроби їх звідти вибити, — повідомив спікер.

Він також наголосив, що логістика для доступу до Куп'янська надзвичайно ускладнена для обох сторін.

Станом на сьогодні вагому роль відіграють дрони та штурмова піхота.

Дронів дуже багато, лежачих вздовж доріг, на оптоволокні, що просто чекають на те, що щось проїде — теж дуже багато, тому головна зараз напруга лягає на плечі штурмової піхоти з обох боків, ну і взагалі піхоти як такої і на ефективність роботи БпЛА-шників, — додав Трегубов.

Неможливо також ігнорувати фактор російської авіації та застосування ворогом керованих авіабомб.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Наддержава дронів". Як Україна змогла перевершити НАТО
дрони і ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські воїни вимушено відійшли з деяких позицій на Запоріжжі
Що відбувається на Запоріжжі
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Сили оборони вдарили по НПЗ в Оренбурзькій області РФ — відео
Генштаб ЗСУ
У Росії горить ще один НПЗ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?