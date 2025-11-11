Українські війська вибивають армію РФ із Куп'янська

Солдати РФ роблять все можливе, щоб утримати позиції в північних районах міста Куп'янськ на Харківщині. Однак Сили оборони протягом останніх діб дедалі активніше проводять контратаки, вибиваючи ворога з укріплень.

Що відбувається в Куп'янську

З заявою з цього приводу виступив начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних Сил Віктор Трегубов.

За словами останнього, вже триває операція, війська задіяні і йдуть бої у місті.

Зараз росіяни безпосередньо у північних районах міста (Куп'янськ — ред.), намагаються триматися і утримувати позиції від українських зустрічних дій, тоді як українці доволі ефективно в останні дні ведуть спроби їх звідти вибити, — повідомив спікер. Поширити

Він також наголосив, що логістика для доступу до Куп'янська надзвичайно ускладнена для обох сторін.

Станом на сьогодні вагому роль відіграють дрони та штурмова піхота.

Дронів дуже багато, лежачих вздовж доріг, на оптоволокні, що просто чекають на те, що щось проїде — теж дуже багато, тому головна зараз напруга лягає на плечі штурмової піхоти з обох боків, ну і взагалі піхоти як такої і на ефективність роботи БпЛА-шників, — додав Трегубов. Поширити

Неможливо також ігнорувати фактор російської авіації та застосування ворогом керованих авіабомб.