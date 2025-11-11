Украинские войска выбивают армию РФ из Купянска

Солдаты РФ делают все возможное, чтобы удержать позиции в северных районах города Купянск Харьковской области. Однако Силы обороны в последние дни все активнее проводят контратаки, выбивая врага из укреплений.
Главные тезисы
- Дроны и штурмовая пехота играют немаловажную роль на этом участке фронта.
- Логистика для доступа в Купянск максимально усложнена.
Что происходит в Купянске
С заявлением по этому поводу выступил начальник управления коммуникации Группировки Объединенных Сил Виктор Трегубов.
По словам последнего, продолжается операция, войска задействованы и идут бои в городе.
Он также подчеркнул, что логистика для доступа к Купянску очень усложнена для обеих сторон.
По состоянию на сегодняшний день весомую роль играют дроны и штурмовая пехота.
Невозможно также игнорировать фактор российской авиации и применение врагом управляемых авиабомб.
