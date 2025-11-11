Украинские войска выбивают армию РФ из Купянска

Солдаты РФ делают все возможное, чтобы удержать позиции в северных районах города Купянск Харьковской области. Однако Силы обороны в последние дни все активнее проводят контратаки, выбивая врага из укреплений.

Что происходит в Купянске

С заявлением по этому поводу выступил начальник управления коммуникации Группировки Объединенных Сил Виктор Трегубов.

По словам последнего, продолжается операция, войска задействованы и идут бои в городе.

Сейчас россияне непосредственно в северных районах города (Купянска — ред.) пытаются держаться и удерживать позиции от украинских встречных действий, в то время как украинцы достаточно эффективно в последние дни ведут попытки их оттуда выбить, — сообщил спикер.

Он также подчеркнул, что логистика для доступа к Купянску очень усложнена для обеих сторон.

По состоянию на сегодняшний день весомую роль играют дроны и штурмовая пехота.

Дронов очень много, лежащих вдоль дорог, на оптоволокне, которые просто ждут того, что что-то проедет — тоже очень много, поэтому главное сейчас напряжение ложится на плечи штурмовой пехоты с обеих сторон, ну и вообще пехоты как таковой и на эффективность работы БпЛАшников, — добавил Трегубов.

Невозможно также игнорировать фактор российской авиации и применение врагом управляемых авиабомб.