"Бои отличаются высокой динамикой". Сырский ознакомился с оперативной обстановкой в Купянске

В Купянске Харьковской области ВСУ продолжают вести как оборонные, так и поисково-ударные действия — продолжается обнаружение российских захватчиков, которым удалось проникнуть в боевые порядки.

Сырское проинспектировало Купянское направление

Об этом Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский сообщил в Фейсбуке по результатам поездки в Харьковскую область.

Купянское направление — одно из тех, где ситуация требует большего внимания. Бои здесь отличаются высокой динамикой, требующей максимальной согласованности действий. Во время поездки в группировки войск и воинских частей в Харьковской области ознакомился с оперативной обстановкой в их полосах ответственности. Александр Сырский Главнокомандующий Вооруженными силами Украины

По его словам, в Купянске украинские воины продолжают вести как оборонные, так и поисково ударные действия. Такие активные действия ежедневно происходят в рамках комплексных мер по стабилизации обстановки. В городе продолжается обнаружение российских захватчиков, инфильтрировавшихся из-за боевых порядков, с целью уничтожения или взятия в плен.

Масштабы лжи российского руководства о ситуации в Купянске впечатляют. Правда, в следующие дни после их заявлений в городе фиксировалось менее 40 российских абонентов радиообмена. На подступах к Купянску наши подразделения удерживают определенные рубежи, усиливают огневое влияние на врага с целью блокирования его путей снабжения.

Во время поездки он заслушал доклады командиров на местах о наших войсках и отдал необходимые указания.