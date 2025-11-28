"Бои отличаются высокой динамикой". Сырский ознакомился с оперативной обстановкой в Купянске
В Купянске Харьковской области ВСУ продолжают вести как оборонные, так и поисково-ударные действия — продолжается обнаружение российских захватчиков, которым удалось проникнуть в боевые порядки.

Главные тезисы

  • Бои в Купянске отличаются высокой динамикой, требующей согласованных действий со стороны украинских воинов.
  • Вооруженные силы Украины продолжают оборонные и поисково-ударные операции по уничтожению российских захватчиков.
  • Ситуация в районе Купянска требует особого внимания и активных мер для обеспечения стабильности.

Сырское проинспектировало Купянское направление

Об этом Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский сообщил в Фейсбуке по результатам поездки в Харьковскую область.

Купянское направление — одно из тех, где ситуация требует большего внимания. Бои здесь отличаются высокой динамикой, требующей максимальной согласованности действий. Во время поездки в группировки войск и воинских частей в Харьковской области ознакомился с оперативной обстановкой в их полосах ответственности.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины

По его словам, в Купянске украинские воины продолжают вести как оборонные, так и поисково ударные действия. Такие активные действия ежедневно происходят в рамках комплексных мер по стабилизации обстановки. В городе продолжается обнаружение российских захватчиков, инфильтрировавшихся из-за боевых порядков, с целью уничтожения или взятия в плен.

Масштабы лжи российского руководства о ситуации в Купянске впечатляют. Правда, в следующие дни после их заявлений в городе фиксировалось менее 40 российских абонентов радиообмена. На подступах к Купянску наши подразделения удерживают определенные рубежи, усиливают огневое влияние на врага с целью блокирования его путей снабжения.

Во время поездки он заслушал доклады командиров на местах о наших войсках и отдал необходимые указания.

Сырский поблагодарил воинов за стойкость, храбрость и результативность в уничтожении врага.

