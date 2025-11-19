"Перекрываем логистические пути армии РФ". Сырский описал боевую ситуацию на Покровском направлении
"Перекрываем логистические пути армии РФ". Сырский описал боевую ситуацию на Покровском направлении

Главнокомандующий ВС Украины
Сырский
Подразделения Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять задачи в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

  • Продолжаются боевые действия украинских вооруженных сил на Покровском направлении, направленные на блокирование логистических путей армии РФ.
  • Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский акцентирует внимание на совершенствовании логистической системы и нарушении путей поставки противника, что приводит к значительным потерям российской армии.
  • Высокая активность противника требует четкого взаимодействия и слаженности действий украинских подразделений для успешного противодействия.

Сырский посетил Покровское направление

Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил в Фейсбуке.

По его словам, во время рабочей поездки на Покровское направление он провел совещание с командным составом по обстановке и дальнейшим действиям украинских подразделений.

Сохраняется высокая активность противника, противостоять которой помогает четкое взаимодействие и слаженность действий наших подразделений.

Главнокомандующий добавил, что на совещании уточнили результаты оборонных, поисково ударных и штурмовых действий, направленных на стабилизацию ситуации. Также особое внимание было уделено обеспечению украинских войск.

Основное внимание — всестороннему обеспечению нашей группировки. Отдал необходимые указания по первоочередной поставке дополнительных средств поражения.

Кроме того, Сырский подчеркнул, что украинская сторона работает над усилением своей логистики и одновременно пытается нарушить логистические маршруты российской армии.

Работаем над обеспечением постоянства нашей логистики и принимаем меры по нарушению логистических путей противника.

По его данным, только за последние четыре дня на Покровском направлении российские войска потеряли 487 человек, из них 350 — безвозвратно. Пополняется и "обменный фонд" за счет пленников.

