"Перекрываем логистические пути армии РФ". Сырский описал боевую ситуацию на Покровском направлении

Подразделения Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять задачи в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

Сырский посетил Покровское направление

Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил в Фейсбуке.

По его словам, во время рабочей поездки на Покровское направление он провел совещание с командным составом по обстановке и дальнейшим действиям украинских подразделений.

Сохраняется высокая активность противника, противостоять которой помогает четкое взаимодействие и слаженность действий наших подразделений. Александр Сырский Главнокомандующий Вооруженными силами Украины

Главнокомандующий добавил, что на совещании уточнили результаты оборонных, поисково ударных и штурмовых действий, направленных на стабилизацию ситуации. Также особое внимание было уделено обеспечению украинских войск.

Основное внимание — всестороннему обеспечению нашей группировки. Отдал необходимые указания по первоочередной поставке дополнительных средств поражения. Поделиться

Кроме того, Сырский подчеркнул, что украинская сторона работает над усилением своей логистики и одновременно пытается нарушить логистические маршруты российской армии.

Работаем над обеспечением постоянства нашей логистики и принимаем меры по нарушению логистических путей противника.

По его данным, только за последние четыре дня на Покровском направлении российские войска потеряли 487 человек, из них 350 — безвозвратно. Пополняется и "обменный фонд" за счет пленников.