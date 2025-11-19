"Перекрываем логистические пути армии РФ". Сырский описал боевую ситуацию на Покровском направлении

Подразделения Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять задачи в районе Покровско-Мирноградской агломерации.
Главные тезисы
- Продолжаются боевые действия украинских вооруженных сил на Покровском направлении, направленные на блокирование логистических путей армии РФ.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский акцентирует внимание на совершенствовании логистической системы и нарушении путей поставки противника, что приводит к значительным потерям российской армии.
- Высокая активность противника требует четкого взаимодействия и слаженности действий украинских подразделений для успешного противодействия.
Сырский посетил Покровское направление
Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил в Фейсбуке.
По его словам, во время рабочей поездки на Покровское направление он провел совещание с командным составом по обстановке и дальнейшим действиям украинских подразделений.
Главнокомандующий добавил, что на совещании уточнили результаты оборонных, поисково ударных и штурмовых действий, направленных на стабилизацию ситуации. Также особое внимание было уделено обеспечению украинских войск.
Кроме того, Сырский подчеркнул, что украинская сторона работает над усилением своей логистики и одновременно пытается нарушить логистические маршруты российской армии.
Работаем над обеспечением постоянства нашей логистики и принимаем меры по нарушению логистических путей противника.
По его данным, только за последние четыре дня на Покровском направлении российские войска потеряли 487 человек, из них 350 — безвозвратно. Пополняется и "обменный фонд" за счет пленников.
