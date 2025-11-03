Штурмовые подразделения ВСУ продвинулись на Добропольском направлении — Сырский
Штурмовые подразделения ВСУ продвинулись на Добропольском направлении — Сырский

Генштаб ВСУ
Сырский
Украинские защитники продолжают контрнаступательную операцию на Добропольском направлении. Штурмовикам удалось добиться успехов.

Главные тезисы

  • Штурмовые подразделения ВСУ под командованием Александра Сырского продвигаются успешно на Добропольском направлении в ходе контрнаступательной операции.
  • Украинские защитники продолжают освобождение и зачистку территорий в районе Добропольского выступления, гарантируя безопасность логистики и действия штурмовиков.

ВСУ продвинулись на Добропольском направлении

Об этом сообщает Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

Сырский рассказал, что продолжает работу в зоне ответственности 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ. Он заслушал доклады командиров на местах по ситуации на фронте и нуждам защитников. Главными вопросами стали обеспечение безопасности логистики, действия штурмовиков и вытеснение россиян из городской застройки.

Увеличиваем давление на Добропольском выступлении. Продолжаем освобождение и зачистку территорий, что заставляет врага распылять силы и делает невозможным концентрацию основных усилий в районе Покровска.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

По его словам, 2 ноября украинским штурмовым подразделениям удалось продвинуться вперед по отдельным направлениям в районе Добропольского выступления.

За время контрнаступательной операции под Добропольем было освобождено 188 квадратных километров территории, при этом 248,7 кв. км территории было зачищено от российских диверсантов.

Сырский заверил, что боевая работа по уничтожению окупантов продолжается.

