"Покровск – держим". Сырский описал ситуацию в городе

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально подтвердил, что оцепления или блокировки Покровска и Мирнограда Донецкой области нет. Кроме того, он отметил, что в Покровске идет комплексная операция по уничтожению и вытеснению врага, к которой привлечены, в частности, ССО, СБУ и ГУР.
Что происходит в Покровске
Сырский не скрывает, что в Покровско-Мирноградской агломерации украинские воины успешно сдерживают давление многотысячной группировки российских захватчиков.
Враг делает все возможное, чтобы проникнуть в жилую застройку и перерезать пути снабжения Украины.
Что важно понимать, окружения или блокирования городов нет, несмотря на лживые заявления официальной Москвы.
Как отметил главком, российские захватчики в Покровске платят высокую цену за попытку взять город под контроль.
Также идет процесс деоккупации и зачистки территории на Добропольском выступлении.
