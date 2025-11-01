"Покровск – держим". Сырский описал ситуацию в городе

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально подтвердил, что оцепления или блокировки Покровска и Мирнограда Донецкой области нет. Кроме того, он отметил, что в Покровске идет комплексная операция по уничтожению и вытеснению врага, к которой привлечены, в частности, ССО, СБУ и ГУР.

Что происходит в Покровске

Сырский не скрывает, что в Покровско-Мирноградской агломерации украинские воины успешно сдерживают давление многотысячной группировки российских захватчиков.

Враг делает все возможное, чтобы проникнуть в жилую застройку и перерезать пути снабжения Украины.

Что важно понимать, окружения или блокирования городов нет, несмотря на лживые заявления официальной Москвы.

Продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению вражеских сил из Покровска. Основное бремя — на плечах подразделений Вооруженных Сил Украины, в частности операторов БПС, штурмовых подразделений. Также, по моему распоряжению, в городе работают сводные группы Сил специальных операций, ВСП, СБУ, других частей Сил обороны Украины, в том числе Главного управления разведки МО Украины. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Как отметил главком, российские захватчики в Покровске платят высокую цену за попытку взять город под контроль.

Также идет процесс деоккупации и зачистки территории на Добропольском выступлении.