"Покровськ – тримаємо". Сирський описав ситуацію в місті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський офіційно підтвердив, що оточення чи блокування Покровська і Мирнограда Донецької області немає. Окрім того, він наголосив, що у Покровську триває комплексна операція зі знищення й витіснення ворога, до якої залучені, зокрема ССО, СБУ та ГУР.

Що відбувається в Покровську

Сирський не приховує, що в Покровсько-Мирноградській агломерації українські воїни успішно стримують тиск багатотисячного угруповання російських загарбників.

Ворог робить все можливе, щоб проникнути в житлову забудову та перерізати шляхи постачання для України.

Що важливо розуміти, оточення чи блокування міст немає, попри брехливі заяви офіційної Москви.

Триває комплексна операція зі знищення та витіснення ворожих сил із Покровська. Основний тягар — на плечах підрозділів Збройних Сил України, зокрема операторів БпС, штурмових підрозділів. Також, за моїм розпорядженням, у місті працюють зведені групи Сил спеціальних операцій, ВСП, СБУ, інших частин Сил оборони України, в тому числі Головного управління розвідки МО України. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Як зазначив головком, російські загарбники у Покровську платять високу ціну за намагання взяти місто під контроль.

Також триває процес деокупації та зачистку території на Добропільському виступі.