"Покровськ – тримаємо". Сирський описав ситуацію в місті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський офіційно підтвердив, що оточення чи блокування Покровська і Мирнограда Донецької області немає. Окрім того, він наголосив, що у Покровську триває комплексна операція зі знищення й витіснення ворога, до якої залучені, зокрема ССО, СБУ та ГУР.
Головні тези:
- Оборона міста буде забезпечена додатковими підрозділами.
- До цього процесу вже долучилися ГУР та СБУ.
Що відбувається в Покровську
Сирський не приховує, що в Покровсько-Мирноградській агломерації українські воїни успішно стримують тиск багатотисячного угруповання російських загарбників.
Ворог робить все можливе, щоб проникнути в житлову забудову та перерізати шляхи постачання для України.
Що важливо розуміти, оточення чи блокування міст немає, попри брехливі заяви офіційної Москви.
Як зазначив головком, російські загарбники у Покровську платять високу ціну за намагання взяти місто під контроль.
Також триває процес деокупації та зачистку території на Добропільському виступі.
