Концентрация беспилотников РФ на фронте значительно увеличилась — Сырский

На фронте растет концентрация враждебных беспилотных средств поражения, "круг зона" увеличилась до 20 км.
Главные тезисы
- Увеличение концентрации враждебных беспилотных средств на фронте до 20 км требует эффективных мер защиты военных.
- Александр Сырский предлагает более широкое применение эвакуационных наземных роботизированных комплексов для безопасной эвакуации раненых с поля боя.
- Развитие передовой эвакуации беспилотными роботизированными комплексами является важным аспектом обеспечения безопасности военнослужащих.
"Цвет зона" на фронте достигает 20 км.
Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, который провел совещание по оперативному решению проблемных вопросов в военной медицине и повышению уровня медицинского обеспечения ВСУ.
По его словам, одним из таких решений является более широкое применение эвакуационных наземных роботизированных комплексов (НРК) для эвакуации раненых с позиции.
Главнокомандующий отдал необходимые распоряжения по поставкам в войска новых наземных дронов и всемерному содействию развитию передовой эвакуации беспилотными роботизированными комплексами.
Их должно быть больше, они должны быть более надежными. НРК помогают нашим воинам побеждать Россию, побеждать смерть.
Также во время совещания отдельно остановились на вопросах усовершенствования прицельной медицинской эвакуации тяжелораненых.
Сырский поручил усилить бригады по самым сложным направлениям фронта
