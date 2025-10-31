Концентрация беспилотников РФ на фронте значительно увеличилась — Сырский

На фронте растет концентрация враждебных беспилотных средств поражения, "круг зона" увеличилась до 20 км.

Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, который провел совещание по оперативному решению проблемных вопросов в военной медицине и повышению уровня медицинского обеспечения ВСУ.

Концентрация вражеских беспилотных средств поражения растет, "круг зона" увеличилась до 20 км. Медицинская эвакуация раненых с поля боя в условиях современной войны постоянно предстает перед новыми вызовами, на которые должны своевременно и эффективно реагировать. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

По его словам, одним из таких решений является более широкое применение эвакуационных наземных роботизированных комплексов (НРК) для эвакуации раненых с позиции.

Главнокомандующий отдал необходимые распоряжения по поставкам в войска новых наземных дронов и всемерному содействию развитию передовой эвакуации беспилотными роботизированными комплексами.

Их должно быть больше, они должны быть более надежными. НРК помогают нашим воинам побеждать Россию, побеждать смерть.

Также во время совещания отдельно остановились на вопросах усовершенствования прицельной медицинской эвакуации тяжелораненых.

Поддержал предложение привлечь для прицельной эвакуации соответствующие военные вертолеты, оборудовав их необходимой медицинской аппаратурой.

