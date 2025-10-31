Концентрація безпілотників РФ на фронті значно збільшилася — Сирський

На фронті зростає концентрація ворожих безпілотних засобів ураження, "кіл зона" збільшилася до 20 км.

"Кіл зона" на фронті досягає 20 км — Сирський

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який провів нараду щодо оперативного розв'язання проблемних питань у військовій медицині та підвищення рівня медичного забезпечення ЗСУ.

Концентрація ворожих безпілотних засобів ураження зростає, "кіл зона" збільшилася до 20 км. Медична евакуація поранених з поля бою в умовах сучасної війни постійно постає перед новими викликами на які мусимо вчасно та ефективно реагувати. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

За його словами, одним із таких рішень є ширше застосування евакуаційних наземних роботизованих комплексів (НРК) для евакуації поранених з позиції.

Головнокомандувач віддав необхідні розпорядження щодо постачання у війська нових наземних дронів та всебічного сприяння розвитку передової евакуації беспілотними роботизованими комплексами.

Їх має бути більше, вони мають бути надійнішими. НРК допомагають нашим воїнам перемагати Росію, перемагати смерть.

Також під час наради окремо зупинилися на питаннях вдосконалення прицільної медичної евакуації важкопоранених.

Підтримав пропозицію залучити для прицільної евакуації відповідні військові гелікоптери, обладнавши їх необхідною медичною апаратурою.

