Концентрація безпілотників РФ на фронті значно збільшилася — Сирський
Головнокомандувач ЗС України
Сирський

На фронті зростає концентрація ворожих безпілотних засобів ураження, "кіл зона" збільшилася до 20 км.

Головні тези:

  • Кіл зона ворожих безпілотників на фронті збільшилася до 20 км, що потребує ефективних заходів захисту військовослужбовців.
  • Олександр Сирський рекомендує ширше використання евакуаційних наземних роботизованих комплексів для безпечної евакуації поранених з поля бою.
  • Зупинка на питаннях вдосконалення прицільної медичної евакуації важкопоранених та залучення гелікоптерів із необхідною апаратурою вказує на постійне покращення медичного забезпечення ЗСУ.

“Кіл зона” на фронті досягає 20 км — Сирський

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який провів нараду щодо оперативного розв'язання проблемних питань у військовій медицині та підвищення рівня медичного забезпечення ЗСУ.

Концентрація ворожих безпілотних засобів ураження зростає, "кіл зона" збільшилася до 20 км. Медична евакуація поранених з поля бою в умовах сучасної війни постійно постає перед новими викликами на які мусимо вчасно та ефективно реагувати.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

За його словами, одним із таких рішень є ширше застосування евакуаційних наземних роботизованих комплексів (НРК) для евакуації поранених з позиції.

Головнокомандувач віддав необхідні розпорядження щодо постачання у війська нових наземних дронів та всебічного сприяння розвитку передової евакуації беспілотними роботизованими комплексами.

Їх має бути більше, вони мають бути надійнішими. НРК допомагають нашим воїнам перемагати Росію, перемагати смерть.

Також під час наради окремо зупинилися на питаннях вдосконалення прицільної медичної евакуації важкопоранених.

Підтримав пропозицію залучити для прицільної евакуації відповідні військові гелікоптери, обладнавши їх необхідною медичною апаратурою.

Сирський доручив підсилити бригади на найскладніших напрямках фронту

