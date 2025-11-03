Штурмові підрозділи ЗСУ просунулися на Добропільському напрямку — Сирський

Українські захисники продовжують контрнаступальну операцію на Добропільському напрямку. Штурмовикам вдалося досягти успіхів.
Головні тези:
- Штурмові підрозділи ЗСУ просунулися на Добропільському напрямку згідно з планом контрнаступальної операції.
- Українські захисники зробили успішні досягнення у звільненні та зачистці територій в районі Добропільського виступу.
- Головними завданнями залишаються гарантування безпеки логістики, дії штурмовиків та витіснення росіян із міської забудови.
ЗСУ просунулися на Добропільському напрямку
Про це повідомляє Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.
Сирський розповів, що продовжує роботу в зоні відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ. Він заслухав доповіді командирів на місцях щодо ситуації на фронті та потреб захисників. Головними питаннями стали гарантування безпеки логістики, дії штурмовиків і витіснення росіян із міської забудови.
За його словами, 2 листопада українським штурмовим підрозділам вдалося просунутися вперед на окремих напрямках у районі Добропільського виступу.
За час контрнаступальної операції під Добропіллям було звільнено 188 квадратних кілометрів території, при цьому 248,7 кв км території було зачищено від російських диверсантів.
Сирський запевнив, що бойова робота зі знищення окупантів триває.
