"Перекриваємо логістичні шляхи армії РФ". Сирський описав бойову ситуацію на Покровському напрямку
"Перекриваємо логістичні шляхи армії РФ". Сирський описав бойову ситуацію на Покровському напрямку

Підрозділи Збройних сил України та інших складових Сил оборони продовжують виконувати завдання в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

Головні тези:

  • Підрозділи Збройних сил України активно взаємодіють та координують свої дії на Покровському напрямку.
  • Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський надає пріоритет в удосконаленні логістичної системи та порушенні шляхів постачання противника.
  • У результаті дій на Покровському напрямку російська армія зазнала значних втрат, включаючи безповоротні.

Сирський відвідав Покровський напрямок

Про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив у Фейсбуці.

За його словами, під час робочої поїздки на Покровський напрямок він провів нараду з командним складом щодо обстановки й подальших дій українських підрозділів.

Зберігається висока активність противника, протистояти якій допомагає чітка взаємодія та злагодженість дій наших підрозділів.

Головнокомандувач додав, що на нараді уточнили результати оборонних, пошуково-ударних та штурмових дій, спрямованих на стабілізацію ситуації. Також окрему увагу приділили забезпеченню українських військ.

Основна увага - всебічному забезпеченню нашого угруповання. Віддав необхідні вказівки щодо першочергового постачання додаткових засобів ураження.

Крім того, Сирський підкреслив, що українська сторона працює над посиленням власної логістики й одночасно намагається порушити логістичні маршрути російської армії.

Працюємо над забезпеченням сталості нашої логістики та вживаємо заходів з метою порушення логістичних шляхів противника.

За його даними, лише за останні чотири доби на Покровському напрямку російські війська втратили 487 осіб, із них 350 - безповоротно. Поповнюється і "обмінний фонд" за рахунок полонених.

