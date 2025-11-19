"Перекриваємо логістичні шляхи армії РФ". Сирський описав бойову ситуацію на Покровському напрямку

Підрозділи Збройних сил України та інших складових Сил оборони продовжують виконувати завдання в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.
Головні тези:
- Підрозділи Збройних сил України активно взаємодіють та координують свої дії на Покровському напрямку.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський надає пріоритет в удосконаленні логістичної системи та порушенні шляхів постачання противника.
- У результаті дій на Покровському напрямку російська армія зазнала значних втрат, включаючи безповоротні.
Сирський відвідав Покровський напрямок
Про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив у Фейсбуці.
За його словами, під час робочої поїздки на Покровський напрямок він провів нараду з командним складом щодо обстановки й подальших дій українських підрозділів.
Головнокомандувач додав, що на нараді уточнили результати оборонних, пошуково-ударних та штурмових дій, спрямованих на стабілізацію ситуації. Також окрему увагу приділили забезпеченню українських військ.
Крім того, Сирський підкреслив, що українська сторона працює над посиленням власної логістики й одночасно намагається порушити логістичні маршрути російської армії.
Працюємо над забезпеченням сталості нашої логістики та вживаємо заходів з метою порушення логістичних шляхів противника.
За його даними, лише за останні чотири доби на Покровському напрямку російські війська втратили 487 осіб, із них 350 - безповоротно. Поповнюється і "обмінний фонд" за рахунок полонених.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-