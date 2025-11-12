Росія не контролює Покровськ — Сирський

Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський заявив, що Покровський напрямок залишається головним у контексті наступу росіян.

Про оточення ЗСУ у Покровську не йдеться — Сирський

Про це Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський повідомив за результатами поїздки на Покровський напрямок.

Стабілізація обстановки в районі Покровсько-Мирноградської операції залежить від рівня взаємодії та злагодженості дій органів військового управління, частин і підрозділів, залучених до виконання бойових завдань. Для цього здійснив поїздку на Покровський напрямок. Разом з командирами сконцентрували увагу на результатах виконання раніше визначених завдань та спланували подальші дії. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

За словами Сирського, Покровський напрямок залишається головним у контексті наступу росіян. Тут фіксується найбільша кількість щоденних штурмових дій ворога, тут зосереджена значна частина його угруповання, що діє на території України.

Ворог, зокрема, намагається скористатися складними погодними умовами.

Нашими основними завданнями залишаються поступове взяття під контроль визначених районів, підтримка й захист наявних логістичних шляхів, а також організація додаткових — для вчасного забезпечення наших оборонців усім необхідним та безперебійної евакуації поранених. На підступах та безпосередньо у міській забудові триває постійна боротьба з малими штурмовими піхотними групами противника, рідше — знищення легкої ворожої техніки. Поширити

Він підкреслив, що військовослужбовці Сил оборони України роблять все, щоб унеможливити пересування і закріплення противника.

Пошук та знищення ворога триває і на прилеглому Очеретинському напрямку. За останні 7 діб у результаті пошуково-ударних дій зачищено від ДРГ противника 7,4 км² території Покровського району Донецької області.