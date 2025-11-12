Росія не контролює Покровськ — Сирський

Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський заявив, що Покровський напрямок залишається головним у контексті наступу росіян.
Головні тези:
- Росія не контролює місто Покровськ, підтверджено головнокомандувачем України.
- Покровський напрямок залишається головним у контексті наступу росіян, відзначається велика кількість щоденних штурмових дій ворога.
- Силами оборони України здійснюються заходи по поступовому взяттю під контроль районів та захисту логістичних шляхів.
Про оточення ЗСУ у Покровську не йдеться — Сирський
Про це Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський повідомив за результатами поїздки на Покровський напрямок.
За словами Сирського, Покровський напрямок залишається головним у контексті наступу росіян. Тут фіксується найбільша кількість щоденних штурмових дій ворога, тут зосереджена значна частина його угруповання, що діє на території України.
Ворог, зокрема, намагається скористатися складними погодними умовами.
Він підкреслив, що військовослужбовці Сил оборони України роблять все, щоб унеможливити пересування і закріплення противника.
Пошук та знищення ворога триває і на прилеглому Очеретинському напрямку. За останні 7 діб у результаті пошуково-ударних дій зачищено від ДРГ противника 7,4 км² території Покровського району Донецької області.
Про контроль росіян над містом Покровськ або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться.
