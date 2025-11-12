Росія не контролює Покровськ — Сирський
Росія не контролює Покровськ — Сирський

Генштаб ЗСУ
Сирський
Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський заявив, що Покровський напрямок залишається головним у контексті наступу росіян.

Головні тези:

  • Росія не контролює місто Покровськ, підтверджено головнокомандувачем України.
  • Покровський напрямок залишається головним у контексті наступу росіян, відзначається велика кількість щоденних штурмових дій ворога.
  • Силами оборони України здійснюються заходи по поступовому взяттю під контроль районів та захисту логістичних шляхів.

Про оточення ЗСУ у Покровську не йдеться — Сирський

Про це Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський повідомив за результатами поїздки на Покровський напрямок.

Стабілізація обстановки в районі Покровсько-Мирноградської операції залежить від рівня взаємодії та злагодженості дій органів військового управління, частин і підрозділів, залучених до виконання бойових завдань. Для цього здійснив поїздку на Покровський напрямок. Разом з командирами сконцентрували увагу на результатах виконання раніше визначених завдань та спланували подальші дії.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

За словами Сирського, Покровський напрямок залишається головним у контексті наступу росіян. Тут фіксується найбільша кількість щоденних штурмових дій ворога, тут зосереджена значна частина його угруповання, що діє на території України.

Ворог, зокрема, намагається скористатися складними погодними умовами.

Нашими основними завданнями залишаються поступове взяття під контроль визначених районів, підтримка й захист наявних логістичних шляхів, а також організація додаткових — для вчасного забезпечення наших оборонців усім необхідним та безперебійної евакуації поранених. На підступах та безпосередньо у міській забудові триває постійна боротьба з малими штурмовими піхотними групами противника, рідше — знищення легкої ворожої техніки.

Він підкреслив, що військовослужбовці Сил оборони України роблять все, щоб унеможливити пересування і закріплення противника.

Пошук та знищення ворога триває і на прилеглому Очеретинському напрямку. За останні 7 діб у результаті пошуково-ударних дій зачищено від ДРГ противника 7,4 км² території Покровського району Донецької області.

Про контроль росіян над містом Покровськ або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться.

