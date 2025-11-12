Россия не контролирует Покровск — Сырский

Об окружении ВСУ в Покровске речь не идет — Сырский

Об этом Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский сообщил по результатам поездки на Покровское направление.

Стабилизация обстановки в районе Покровско-Мирноградской операции зависит от уровня взаимодействия и слаженности действий органов военного управления, частей и подразделений, вовлеченных в выполнение боевых задач. Для этого совершил поездку на Покровское направление. Вместе с командирами сконцентрировали внимание на результатах выполнения ранее определенных задач и спланировали дальнейшие действия. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

По словам Сырского, Покровское направление остается главным в контексте наступления россиян. Здесь фиксируется наибольшее количество ежедневных штурмовых действий врага, здесь сосредоточена значительная часть его действующей на территории Украины группировки.

Враг, в частности, пытается воспользоваться сложными погодными условиями.

Нашими основными задачами остаются постепенное взятие под контроль определенных районов, поддержка и защита имеющихся логистических путей, а также организация дополнительных для своевременного обеспечения наших защитников всем необходимым и бесперебойной эвакуации раненых. На подступах и непосредственно в городской застройке идет постоянная борьба с малыми штурмовыми пехотными группами противника, реже — уничтожение легкой вражеской техники. Поделиться

Он подчеркнул, что военнослужащие Сил обороны Украины делают все, чтобы сделать невозможным передвижение и закрепление противника.

Поиск и уничтожение врага продолжается и на близлежащем Очеретинском направлении. За последние 7 суток в результате поисково-ударных действий зачищено от ДРГ противника 7,4 км территории Покровского района Донецкой области.