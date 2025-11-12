Россия не контролирует Покровск — Сырский
Категория
Украина
Дата публикации

Россия не контролирует Покровск — Сырский

Генштаб ВСУ
Сырский
Read in English
Читати українською

Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский заявил, что Покровское направление остается главным в контексте наступления россиян.

Главные тезисы

  • Покровское направление остается главным в контексте наступления российских войск по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • Силы обороны Украины проводят штурмовые действия и меры по постепенному взятию под контроль районов и защите логистических путей на Покровском направлении.
  • Главнокомандующий контролирует ситуацию в районе Покровско-Мирноградской операции и подчеркивает необходимость слаженных действий для стабилизации обстановки.

Об окружении ВСУ в Покровске речь не идет — Сырский

Об этом Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский сообщил по результатам поездки на Покровское направление.

Стабилизация обстановки в районе Покровско-Мирноградской операции зависит от уровня взаимодействия и слаженности действий органов военного управления, частей и подразделений, вовлеченных в выполнение боевых задач. Для этого совершил поездку на Покровское направление. Вместе с командирами сконцентрировали внимание на результатах выполнения ранее определенных задач и спланировали дальнейшие действия.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

По словам Сырского, Покровское направление остается главным в контексте наступления россиян. Здесь фиксируется наибольшее количество ежедневных штурмовых действий врага, здесь сосредоточена значительная часть его действующей на территории Украины группировки.

Враг, в частности, пытается воспользоваться сложными погодными условиями.

Нашими основными задачами остаются постепенное взятие под контроль определенных районов, поддержка и защита имеющихся логистических путей, а также организация дополнительных для своевременного обеспечения наших защитников всем необходимым и бесперебойной эвакуации раненых. На подступах и непосредственно в городской застройке идет постоянная борьба с малыми штурмовыми пехотными группами противника, реже — уничтожение легкой вражеской техники.

Он подчеркнул, что военнослужащие Сил обороны Украины делают все, чтобы сделать невозможным передвижение и закрепление противника.

Поиск и уничтожение врага продолжается и на близлежащем Очеретинском направлении. За последние 7 суток в результате поисково-ударных действий зачищено от ДРГ противника 7,4 км территории Покровского района Донецкой области.

О контроле россиян над городом Покровск или оперативном окружении группировки Сил обороны Украины речь не идет.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб ВСУ заявил о больших потерях армии РФ в Покровске и Мирнограде
Покровск
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские войска проводят контрнаступление в Покровске
Битва за Покровск — последние подробности
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сколько солдат РФ прорвались в Покровск — данные ДШВ
Десантно-штурмовые войска ВСУ
Ситуация в Покровске – что говорят в ДШВ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?