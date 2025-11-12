Россия не контролирует Покровск — Сырский

Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский заявил, что Покровское направление остается главным в контексте наступления россиян.
Об окружении ВСУ в Покровске речь не идет — Сырский
Об этом Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский сообщил по результатам поездки на Покровское направление.
По словам Сырского, Покровское направление остается главным в контексте наступления россиян. Здесь фиксируется наибольшее количество ежедневных штурмовых действий врага, здесь сосредоточена значительная часть его действующей на территории Украины группировки.
Враг, в частности, пытается воспользоваться сложными погодными условиями.
Он подчеркнул, что военнослужащие Сил обороны Украины делают все, чтобы сделать невозможным передвижение и закрепление противника.
Поиск и уничтожение врага продолжается и на близлежащем Очеретинском направлении. За последние 7 суток в результате поисково-ударных действий зачищено от ДРГ противника 7,4 км территории Покровского района Донецкой области.
О контроле россиян над городом Покровск или оперативном окружении группировки Сил обороны Украины речь не идет.
