"Бої відзначаються високою динамікою". Сирський ознайомився з оперативною обстановкою у Куп'янську

У Куп’янську Харківської області ЗСУ продовжують вести як оборонні, так і пошуково-ударні дії — триває виявлення російських загарбників, котрим вдалося проникнути через бойові порядки.

Сирський проінспектував Куп’янський напрямок

Про це Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив у Фейсбуці за результатами поїздки до Харківської області.

Куп’янський напрямок — один із тих, де ситуація вимагає найбільшої уваги. Бої тут відзначаються високою динамікою, що вимагає максимальної узгодженості дій. Під час поїздки до угруповань військ та військових частин на Харківщині ознайомився з оперативною обстановкою у їхніх смугах відповідальності. Олександр Сирський Головнокомандувач Збройних сил України

За його словами, у Куп’янську українські воїни продовжують вести як оборонні, так і пошуково-ударні дії. Такі активні дії щоденно відбуваються в межах комплексних заходів з метою стабілізації обстановки. У місті триває виявлення російських загарбників, які інфільтрувалися через бойові порядки, з метою знищення або взяття в полон.

Масштаби брехні російського керівництва про ситуацію в Куп’янську вражають. А правда полягає в тому, що у наступні дні після їхніх заяв у місті фіксувалося менше 40 російських абонентів радіообміну. На підступах до Куп’янська наші підрозділи утримують визначені рубежі, посилюють вогневий вплив на ворога з метою блокування його шляхів постачання.

Під час поїздки він заслухав доповіді командирів на місцях щодо потреб наших військ та віддав необхідні вказівки.