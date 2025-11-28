"Бої відзначаються високою динамікою". Сирський ознайомився з оперативною обстановкою у Куп'янську

У Куп’янську Харківської області ЗСУ продовжують вести як оборонні, так і пошуково-ударні дії — триває виявлення російських загарбників, котрим вдалося проникнути через бойові порядки.
Головні тези:
- Бої у Куп'янську відзначаються високою динамікою, що вимагає узгоджених дій.
- Українські воїни продовжують вести оборонні та пошуково-ударні дії для знищення російських загарбників.
- Ситуація в районі Куп'янська вимагає найбільшої уваги та активних заходів для забезпечення стабільності.
Сирський проінспектував Куп’янський напрямок
Про це Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив у Фейсбуці за результатами поїздки до Харківської області.
За його словами, у Куп’янську українські воїни продовжують вести як оборонні, так і пошуково-ударні дії. Такі активні дії щоденно відбуваються в межах комплексних заходів з метою стабілізації обстановки. У місті триває виявлення російських загарбників, які інфільтрувалися через бойові порядки, з метою знищення або взяття в полон.
Масштаби брехні російського керівництва про ситуацію в Куп’янську вражають. А правда полягає в тому, що у наступні дні після їхніх заяв у місті фіксувалося менше 40 російських абонентів радіообміну. На підступах до Куп’янська наші підрозділи утримують визначені рубежі, посилюють вогневий вплив на ворога з метою блокування його шляхів постачання.
Під час поїздки він заслухав доповіді командирів на місцях щодо потреб наших військ та віддав необхідні вказівки.
