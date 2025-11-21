Росія атакувала Україну 112 тис шахедів від лютого 2022 року — Сирський

Загалом з початку широкомасштабного вторгнення російські терористи запустили понад 112 тисяч ударних безпілотників типу “Шахед” по Україні, головними цілями яких стали житлові будинки та цивільна інфраструктура, що призвело до загибелі дітей та мирних жителів. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на засіданні Військового комітету ЄС.
Головні тези:
- З початку вторгнення Росії, українські терористи запустили понад 112 тисяч ударних безпілотників по Україні, націлені на цивільну інфраструктуру.
- Силам оборони вдалося звільнити понад 430 квадратних кілометрів території на півночі від Покровська у результаті контрнаступальних дій.
- Головнокомандувач Сирський подякував Європейському Союзу за підтримку та висловив вдячність за участь у місії з військовою допомогою Україні.
Сирський виступив на засіданні Військового комітету ЄС
Також Сирський доповів, що Сили оборони України звільнили понад 430 кв км на півночі від Покровська в результаті контрнаступальних дій на Добропільському напрямку.
Сирський наголосив, що нині ворог посилює наступальні дії вздовж лінії зіткнення. Від початку повномасштабної війни російські війська застосували для ударів по Україні більш як 112 тисяч безпілотників типу Shahed, головними цілями стали житлові будинки та цивільна інфраструктура, серед загиблих — діти.
Під час свого виступу Сирський висловив вдячність урядам і народам держав-членів Європейського Союзу, а також керівництву ЄС за внесок у підтримку України в боротьбі проти російських загарбників. Окремо подякував за практичну реалізацію ініціативи PURL.
Серед іншого, він підкреслив значущість Місії Євросоюзу з військової допомоги Україні (EUМАМ) — багатонаціональної ініціативи, яка відіграє суттєву роль у підготовці українських військовослужбовців.
Головнокомандувач подякував також особисто генералу Кленсі за його активну підтримку України.
Принциповість і єдність наших партнерів залишаються критично важливими для досягнення справедливого та довготривалого миру. Лише тверда й консолідована позиція міжнародної спільноти здатна змусити агресора припинити війну.
