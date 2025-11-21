Росія атакувала Україну 112 тис шахедів від лютого 2022 року — Сирський

Загалом з початку широкомасштабного вторгнення російські терористи запустили понад 112 тисяч ударних безпілотників типу “Шахед” по Україні, головними цілями яких стали житлові будинки та цивільна інфраструктура, що призвело до загибелі дітей та мирних жителів. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на засіданні Військового комітету ЄС.

Сирський виступив на засіданні Військового комітету ЄС

Також Сирський доповів, що Сили оборони України звільнили понад 430 кв км на півночі від Покровська в результаті контрнаступальних дій на Добропільському напрямку.

Поінформував про поточну ситуацію в районах ведення бойових дій. Оперативно-стратегічна обстановка залишається складною. Противник продовжує завдавати ударів по населених пунктах України, об’єктах енергетичної інфраструктури та посилює наступальні дії вздовж лінії зіткнення. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

З кінця серпня по жовтень цього року Силам оборони, попри ворожий тиск, вдалося провести контрнаступальні дії на Добропільському напрямку. У результаті українські підрозділи розсікли наступальне угруповання ворога. Втрати загарбників перевищили 13 тисяч убитими та пораненими. Поширити

Під час свого виступу Сирський висловив вдячність урядам і народам держав-членів Європейського Союзу, а також керівництву ЄС за внесок у підтримку України в боротьбі проти російських загарбників. Окремо подякував за практичну реалізацію ініціативи PURL.

Серед іншого, він підкреслив значущість Місії Євросоюзу з військової допомоги Україні (EUМАМ) — багатонаціональної ініціативи, яка відіграє суттєву роль у підготовці українських військовослужбовців.

Головнокомандувач подякував також особисто генералу Кленсі за його активну підтримку України.