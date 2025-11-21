Россия атаковала Украину 112 тыс шахедов с февраля 2022 года — Сырский

Всего с начала широкомасштабного вторжения российские террористы запустили более 112 тысяч ударных беспилотников типа Шахед по Украине, главными целями которых стали жилые дома и гражданская инфраструктура, что привело к гибели детей и мирных жителей. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на заседании Военного комитета ЕС.

Сырский выступил на заседании Военного комитета ЕС

Также Сырский доложил, что Силы обороны Украины освободили более 430 кв км к северу от Покровска в результате контрнаступательных действий на Добропольском направлении.

Проинформировал о текущей ситуации в районах ведения боевых действий. Оперативно-стратегическая обстановка остается сложной. Противник продолжает наносить удары по населенным пунктам Украины, объектам энергетической инфраструктуры и усиливает наступательные действия вдоль линии столкновения. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Сырский подчеркнул, что враг в настоящее время усиливает наступательные действия вдоль линии столкновения. С начала полномасштабной войны российские войска применили для ударов по Украине более 112 тысяч беспилотников типа Shahed, главными целями стали жилые дома и гражданская инфраструктура, среди погибших дети.

С конца августа по октябрь этого года Силам обороны, несмотря на враждебное давление, удалось произвести контрнаступательные действия на Добропольском направлении. В результате украинские подразделения рассекли наступательную группировку врага. Потери захватчиков превысили 13 тысяч убитых и раненых. Поделиться

Во время своего выступления Сырский выразил благодарность правительствам и народам государств-членов Европейского Союза, а также руководству ЕС за вклад в поддержку Украины в борьбе против российских захватчиков. Отдельно поблагодарил за практическую реализацию инициативы PURL.

Среди прочего он подчеркнул значимость Миссии Евросоюза по военной помощи Украине (EUМАМ) — многонациональной инициативы, которая играет существенную роль в подготовке украинских военнослужащих.

Главнокомандующий поблагодарил также лично генерала Кленси за его активную поддержку Украины.