Россия атаковала Украину 112 тыс шахедов с февраля 2022 года — Сырский

Всего с начала широкомасштабного вторжения российские террористы запустили более 112 тысяч ударных беспилотников типа Шахед по Украине, главными целями которых стали жилые дома и гражданская инфраструктура, что привело к гибели детей и мирных жителей. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на заседании Военного комитета ЕС.
Главные тезисы
- Российские террористы запустили более 112 тысяч ударных беспилотников типа Шахед по Украине, приводя к гибели мирных жителей и детей.
- Силам обороны удалось освободить более 430 квадратных километров территории к северу от Покровска через контрнаступательные действия.
- Главнокомандующий Сырский выразил благодарность Европейскому Союзу за поддержку и участие в миссии военной помощи Украине.
Сырский выступил на заседании Военного комитета ЕС
Также Сырский доложил, что Силы обороны Украины освободили более 430 кв км к северу от Покровска в результате контрнаступательных действий на Добропольском направлении.
Сырский подчеркнул, что враг в настоящее время усиливает наступательные действия вдоль линии столкновения. С начала полномасштабной войны российские войска применили для ударов по Украине более 112 тысяч беспилотников типа Shahed, главными целями стали жилые дома и гражданская инфраструктура, среди погибших дети.
Во время своего выступления Сырский выразил благодарность правительствам и народам государств-членов Европейского Союза, а также руководству ЕС за вклад в поддержку Украины в борьбе против российских захватчиков. Отдельно поблагодарил за практическую реализацию инициативы PURL.
Среди прочего он подчеркнул значимость Миссии Евросоюза по военной помощи Украине (EUМАМ) — многонациональной инициативы, которая играет существенную роль в подготовке украинских военнослужащих.
Главнокомандующий поблагодарил также лично генерала Кленси за его активную поддержку Украины.
Принципиальность и единство наших партнеров остаются критически важными для достижения справедливого и долговременного мира. Лишь жесткая и консолидированная позиция международного сообщества способна заставить агрессора прекратить войну.
