Россия атаковала Украину 112 тыс шахедов с февраля 2022 года — Сырский
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Украину 112 тыс шахедов с февраля 2022 года — Сырский

Главнокомандующий ВС Украины
Сырский
Читати українською

Всего с начала широкомасштабного вторжения российские террористы запустили более 112 тысяч ударных беспилотников типа Шахед по Украине, главными целями которых стали жилые дома и гражданская инфраструктура, что привело к гибели детей и мирных жителей. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на заседании Военного комитета ЕС.

Главные тезисы

  • Российские террористы запустили более 112 тысяч ударных беспилотников типа Шахед по Украине, приводя к гибели мирных жителей и детей.
  • Силам обороны удалось освободить более 430 квадратных километров территории к северу от Покровска через контрнаступательные действия.
  • Главнокомандующий Сырский выразил благодарность Европейскому Союзу за поддержку и участие в миссии военной помощи Украине.

Сырский выступил на заседании Военного комитета ЕС

Также Сырский доложил, что Силы обороны Украины освободили более 430 кв км к северу от Покровска в результате контрнаступательных действий на Добропольском направлении.

Проинформировал о текущей ситуации в районах ведения боевых действий. Оперативно-стратегическая обстановка остается сложной. Противник продолжает наносить удары по населенным пунктам Украины, объектам энергетической инфраструктуры и усиливает наступательные действия вдоль линии столкновения.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Сырский подчеркнул, что враг в настоящее время усиливает наступательные действия вдоль линии столкновения. С начала полномасштабной войны российские войска применили для ударов по Украине более 112 тысяч беспилотников типа Shahed, главными целями стали жилые дома и гражданская инфраструктура, среди погибших дети.

С конца августа по октябрь этого года Силам обороны, несмотря на враждебное давление, удалось произвести контрнаступательные действия на Добропольском направлении. В результате украинские подразделения рассекли наступательную группировку врага. Потери захватчиков превысили 13 тысяч убитых и раненых.

Во время своего выступления Сырский выразил благодарность правительствам и народам государств-членов Европейского Союза, а также руководству ЕС за вклад в поддержку Украины в борьбе против российских захватчиков. Отдельно поблагодарил за практическую реализацию инициативы PURL.

Среди прочего он подчеркнул значимость Миссии Евросоюза по военной помощи Украине (EUМАМ) — многонациональной инициативы, которая играет существенную роль в подготовке украинских военнослужащих.

Главнокомандующий поблагодарил также лично генерала Кленси за его активную поддержку Украины.

Принципиальность и единство наших партнеров остаются критически важными для достижения справедливого и долговременного мира. Лишь жесткая и консолидированная позиция международного сообщества способна заставить агрессора прекратить войну.

