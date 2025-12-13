Оккупанты РФ расстреляли в Купянске двух гражданских
Оккупанты РФ расстреляли в Купянске двух гражданских

оккупанты
Источник:  Укринформ

В Купянске в Харьковской области россияне расстреляли мужчину и женщину в многоэтажке в оккупированной части города.

Главные тезисы

  • В городе Купянск, на оккупированной территории, произошел расстрел двух мирных жителей - мужчины 1981 г.р. и неустановленной женщины.
  • Украинские военнослужащие и службы безопасности эвакуировали девять жителей после ужасного происшествия с гражданскими.
  • Один из эвакуированных сообщил о преступном деянии военнослужащих оккупантов, что позволило украинским силам обороны принять необходимые меры..

Двое гражданских в Купянске погибли от рук окупантов РФ

Об этом сообщил в Фейсбуке начальник Купянского РОА Андрей Канашевич.

13 декабря усилиями Сил обороны Украины ТГр «Купянск» и Службы безопасности Украины из центральной части города Купянск были эвакуированы в областной центр еще девять жителей района.

В ходе опроса один из эвакуированных предоставил информацию о расстреле военнослужащими оккупационных войск в многоэтажке по площади Стадионна двух жителей города Купянск, мужчину 1981 г. р. и неустановленной пожилой женщины.

Он сообщил, что эвакуированным жителям Купянска будет предоставлена вся необходимая первичная помощь.

Силы обороны заблокировали русских окупантов в Купянске и зачистили всю северо-западную окраину города.

