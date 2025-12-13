Оккупанты РФ расстреляли в Купянске двух гражданских

В Купянске в Харьковской области россияне расстреляли мужчину и женщину в многоэтажке в оккупированной части города.

Двое гражданских в Купянске погибли от рук окупантов РФ

Об этом сообщил в Фейсбуке начальник Купянского РОА Андрей Канашевич.

13 декабря усилиями Сил обороны Украины ТГр «Купянск» и Службы безопасности Украины из центральной части города Купянск были эвакуированы в областной центр еще девять жителей района. Поделиться

В ходе опроса один из эвакуированных предоставил информацию о расстреле военнослужащими оккупационных войск в многоэтажке по площади Стадионна двух жителей города Купянск, мужчину 1981 г. р. и неустановленной пожилой женщины.

Он сообщил, что эвакуированным жителям Купянска будет предоставлена вся необходимая первичная помощь.