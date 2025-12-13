Оккупанты РФ расстреляли в Купянске двух гражданских

В Купянске в Харьковской области россияне расстреляли мужчину и женщину в многоэтажке в оккупированной части города.
Главные тезисы
- В городе Купянск, на оккупированной территории, произошел расстрел двух мирных жителей - мужчины 1981 г.р. и неустановленной женщины.
- Украинские военнослужащие и службы безопасности эвакуировали девять жителей после ужасного происшествия с гражданскими.
- Один из эвакуированных сообщил о преступном деянии военнослужащих оккупантов, что позволило украинским силам обороны принять необходимые меры..
Двое гражданских в Купянске погибли от рук окупантов РФ
Об этом сообщил в Фейсбуке начальник Купянского РОА Андрей Канашевич.
В ходе опроса один из эвакуированных предоставил информацию о расстреле военнослужащими оккупационных войск в многоэтажке по площади Стадионна двух жителей города Купянск, мужчину 1981 г. р. и неустановленной пожилой женщины.
Он сообщил, что эвакуированным жителям Купянска будет предоставлена вся необходимая первичная помощь.
Силы обороны заблокировали русских окупантов в Купянске и зачистили всю северо-западную окраину города.
