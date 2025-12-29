Оккупанты РФ расстреляли двух пленных украинских защитников в Покровском районе

В Покровском районе Донецкой области российские оккупанты расстреляли двух пленных украинских защитников.
Главные тезисы
- Российские оккупанты совершили умышленное убийство двух украинских защитников в Покровском районе.
- Действие захватчиков является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.
- Уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины уже открыто, проводятся неотложные следственные действия.
Оккупанты убили 2 военнопленных ВСУ
Как сообщает Донецкая областная прокуратура, преступление произошло 27 декабря 2025 года во время штурма позиций ВСУ в селе Шахово.
По данным следствия, представители вооруженных сил РФ захватили в плен двух украинских военнослужащих, выполнявших боевое задание на одной из позиций.
Оккупанты, угрожая огнестрельным оружием, заставили одного из пленных частично раздеться, после чего расстреляли обоих обезоруженных военных. После убийства захватчики сняли одежду со второго погибшего защитника.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — военное преступление, повлекшее гибель человека.
Проводятся неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к совершению преступления. Досудебное расследование проводят следователи Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.
