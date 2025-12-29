Оккупанты РФ расстреляли двух пленных украинских защитников в Покровском районе

В Покровском районе Донецкой области российские оккупанты расстреляли двух пленных украинских защитников.

Оккупанты убили 2 военнопленных ВСУ

Как сообщает Донецкая областная прокуратура, преступление произошло 27 декабря 2025 года во время штурма позиций ВСУ в селе Шахово.

По данным следствия, представители вооруженных сил РФ захватили в плен двух украинских военнослужащих, выполнявших боевое задание на одной из позиций.

Оккупанты, угрожая огнестрельным оружием, заставили одного из пленных частично раздеться, после чего расстреляли обоих обезоруженных военных. После убийства захватчики сняли одежду со второго погибшего защитника.

Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление. Поделиться

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — военное преступление, повлекшее гибель человека.