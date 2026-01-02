Армия РФ наращивает давление на северные пригороды Покровска
Украина
Армия РФ наращивает давление на северные пригороды Покровска

Покровск
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Враг планирует штурмовать Гришино, сообщили в 7 корпусе.

Главные тезисы

  • Российская армия увеличивает давление на северные пригороды Покровска, собираясь штурмовать Гришино.
  • 7-й корпус уничтожил часть вражеской техники при помощи системы M142 HIMARS.
  • Враг использует легкую технику, такую как мотоциклы, баги и автотранспорт, для наращивания давления на окраины города.

Россия продолжает штурм Покровска

Россияне пытаются нарастить дальнейшее давление на северные окраины Покровска, а в дальнейшем — штурмовать Гришино.

Об этом в Telegram сообщил 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Россияне попытались воспользоваться логистическим путем между Шевченко и Покровском для аккумуляции дополнительных сил и средств. Враг применил более 30 единиц легкой техники. Речь идет, в частности, о мотоциклах, багах и автотранспорте.

Отмечается, что подразделения в полосе обороны 7 корпуса уничтожили часть техники еще во время марша окупантов, в частности, благодаря работе системы M142 HIMARS. Другую часть Силы обороны обнаружили и поразили непосредственно в юго-восточных чертах города, когда враг искал укрытия.

В сообщении сказано, что на направлении, вероятно, действовала 76-я десантно-штурмовая дивизия РФ.

Цель противника — нарастить дальнейшее давление на северные окраины Покровска, а в дальнейшем — совершить штурм Гришиного.

