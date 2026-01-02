Армия РФ наращивает давление на северные пригороды Покровска

Враг планирует штурмовать Гришино, сообщили в 7 корпусе.
Россия продолжает штурм Покровска
Россияне пытаются нарастить дальнейшее давление на северные окраины Покровска, а в дальнейшем — штурмовать Гришино.
Об этом в Telegram сообщил 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что подразделения в полосе обороны 7 корпуса уничтожили часть техники еще во время марша окупантов, в частности, благодаря работе системы M142 HIMARS. Другую часть Силы обороны обнаружили и поразили непосредственно в юго-восточных чертах города, когда враг искал укрытия.
В сообщении сказано, что на направлении, вероятно, действовала 76-я десантно-штурмовая дивизия РФ.
Цель противника — нарастить дальнейшее давление на северные окраины Покровска, а в дальнейшем — совершить штурм Гришиного.
