Армия РФ наращивает давление на северные пригороды Покровска

Россия продолжает штурм Покровска

Россияне пытаются нарастить дальнейшее давление на северные окраины Покровска, а в дальнейшем — штурмовать Гришино.

Об этом в Telegram сообщил 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Россияне попытались воспользоваться логистическим путем между Шевченко и Покровском для аккумуляции дополнительных сил и средств. Враг применил более 30 единиц легкой техники. Речь идет, в частности, о мотоциклах, багах и автотранспорте. Поделиться

Отмечается, что подразделения в полосе обороны 7 корпуса уничтожили часть техники еще во время марша окупантов, в частности, благодаря работе системы M142 HIMARS. Другую часть Силы обороны обнаружили и поразили непосредственно в юго-восточных чертах города, когда враг искал укрытия.

В сообщении сказано, что на направлении, вероятно, действовала 76-я десантно-штурмовая дивизия РФ.