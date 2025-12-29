Российские оккупанты убили группу гражданских в Покровске

Двое российских военных расстреляли семь гражданских лиц, скрывавшихся в подвале жилого дома. Преступление произошло 21 декабря в Покровске Донецкой области.

Новое военное преступление РФ в Покровске: что известно

Об этом сообщает проект Координационного штаба по обращению с военнопленными "Хочу жить".

Об этом преступлении сообщили неравнодушные люди из рядов вооруженных сил РФ. Отмечается, что в ночь на 21 декабря в доме № 84 по улице Центральной в Покровске двое военных ворвались в подвал, где скрывались гражданские. Поделиться

Речь идет о стрелке 1-го штурмового взвода 2-й штурмовой роты 1-го штурмового батальона 30-й ОМСБр в/ч 45863 Рината Галимзянова (родом из Башкортостана, г. Нефтекамск) и стрелка Агафонова (1987 года рождения, г. Кяхта).

Сообщается, что к солдатам вышли отец и сын Завадский Александр Робертович и Завадский Ярослав Александрович, у которых российские военнослужащие требовали алкоголь. Когда им ответили, что алкоголя в подвале нет, россияне открыли огонь и убили отца и сына.

Затем, спустившись в подвал, российские солдаты убили семью, которая там была: отца Гулька Дмитрия, мать Гульку Оксану, сына Гулька Дмитрия Дмитриевича и мать Оксаны — Надежду. Также был убит мужчина, по имени Александр, а еще один — Меронцев Петр Валерьевич — был ранен и сделал вид мертвого.

После того как российские убийцы ушли, Меронцеву удалось вылезти из подвала и скрыться.

В проекте сообщили, что после смертной казни российские солдаты доложили командиру с позывным "Вуду", что уничтожили группу ДРГ ВСУ, а само здание подожгли.

В то же время, там указывают, что 23 декабря Агафонова и Галимзянова задержали силами 159-й ИК и этапированы в Селидово.