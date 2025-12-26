В Покровске русские солдаты совершили жестокую расправу над семьей «ждунов», оставшихся в городе ждать русскую армию. Об этом случае написал украинский журналист Денис Казанский, отметив, что это видео обязательно для просмотра всем для понимания, что бывает там, куда приходит армия России.

Семья "ждунов" из Покровска получила возмездие за свою любовь к России

На видео — свидетельство жительницы города Виктории Швайко старшему дознавателю российской военной полиции Полянскому Алексею Валерьевичу.

Женщина рассказывает, что в ночь с 22 на 23 декабря 2025 года в ее дом, где находились она, ее муж и свекровь, ворвались трое пьяных российских военных из 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии с позывными — "Усми". Поделиться

Сначала они долго издевались над ее мужем и избивали его, затем прострелили ему ногу и убили. Саму женщину по очереди изнасиловали. Свекровь тоже хотели убить, но она смогла убежать, пока россияне толпой насиловали хозяйку дома.

Виктория Швайко отмечает, что ее муж не был сторонником Украины, ждал Россию и планировал пойти служить в российскую армию водителем. Его убили просто ради развлечения. Те, кого он ждал и дождался.