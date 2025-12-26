Российские оккупанты жестоко расправились с семьей "ждунов" в Покровске — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Российские оккупанты жестоко расправились с семьей "ждунов" в Покровске — видео

оккупанты
Читати українською
Источник:  Денис Казанский

В Покровске русские солдаты совершили жестокую расправу над семьей «ждунов», оставшихся в городе ждать русскую армию. Об этом случае написал украинский журналист Денис Казанский, отметив, что это видео обязательно для просмотра всем для понимания, что бывает там, куда приходит армия России.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты совершили жестокую расправу над семьей «ждунов» в Покровске, оставшихся в городе в ожидании российской армии.
  • Убийство мужчины и изнасилование женщины стали последствием нападения пьяных российских военных из 30-й мотострелковой бригады.

Семья "ждунов" из Покровска получила возмездие за свою любовь к России

На видео — свидетельство жительницы города Виктории Швайко старшему дознавателю российской военной полиции Полянскому Алексею Валерьевичу.

Женщина рассказывает, что в ночь с 22 на 23 декабря 2025 года в ее дом, где находились она, ее муж и свекровь, ворвались трое пьяных российских военных из 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии с позывными — "Усми".

Сначала они долго издевались над ее мужем и избивали его, затем прострелили ему ногу и убили. Саму женщину по очереди изнасиловали. Свекровь тоже хотели убить, но она смогла убежать, пока россияне толпой насиловали хозяйку дома.

Виктория Швайко отмечает, что ее муж не был сторонником Украины, ждал Россию и планировал пойти служить в российскую армию водителем. Его убили просто ради развлечения. Те, кого он ждал и дождался.

Ведут ли себя настоящие освободители и защитники жителей Донбасса — предлагаю каждому решить самостоятельно, — отметил Казанский.

