У Покровську російські солдати вчинили жорстоку розправу над сім'єю «ждунів», які залишилися в місті чекати на російську армію. Про цей випадок написав український журналіст Денис Казанський, зазначивши, що це відео, обов'язкове для перегляду всім для розуміння, що буває там, куди приходить армія Росії.

Родина “ждунів” із Покровська отримала відплату за свою любов до Росії

На відео — свідчення мешканки міста Вікторії Швайко старшому дізнавачу російської військової поліції Полянському Олексію Валерійовичу.

Жінка розповідає, що у ніч з 22 на 23 грудня 2025 року до її будинку, де знаходилися вона, її чоловік і свекруха, увірвалися троє п'яних російських військових з 30-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї гвардійської загальновійськової армії з позивними — "Усмішка", “Стрій” та “Шухер”. Поширити

Спочатку вони довго знущалися з її чоловіка і били його, потім прострелили йому ногу і вбили. Саму жінку по черзі зґвалтували. Свекруху також хотіли вбити, але вона змогла втекти, поки росіяни натовпом ґвалтували господиню дома.

Вікторія Швайко наголошує, що її чоловік не був прихильником України, чекав на Росію і планував піти служити в російську армію водієм. Його вбили просто заради розваги. Ті, на кого він чекав і дочекався.