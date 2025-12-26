Російські окупанти жорстоко розправилися із родиною "ждунів" у Покровську — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські окупанти жорстоко розправилися із родиною "ждунів" у Покровську — відео

окупанти
Джерело:  Денис Казанський

У Покровську російські солдати вчинили жорстоку розправу над сім'єю «ждунів», які залишилися в місті чекати на російську армію. Про цей випадок написав український журналіст Денис Казанський, зазначивши, що це відео, обов'язкове для перегляду всім для розуміння, що буває там, куди приходить армія Росії.

Головні тези:

  • Російські окупанти вчинили жорстокий напад на родину “ждунів” у Покровську.
  • Жінку зґвалтували, чоловіка вбили просто заради розваги.
  • Журналіст Денис Казанський закликає кожного зробити висновок про справжню природу російських військових на Донбасі.

Родина “ждунів” із Покровська отримала відплату за свою любов до Росії

На відео — свідчення мешканки міста Вікторії Швайко старшому дізнавачу російської військової поліції Полянському Олексію Валерійовичу.

Жінка розповідає, що у ніч з 22 на 23 грудня 2025 року до її будинку, де знаходилися вона, її чоловік і свекруха, увірвалися троє п'яних російських військових з 30-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї гвардійської загальновійськової армії з позивними — "Усмішка", “Стрій” та “Шухер”.

Спочатку вони довго знущалися з її чоловіка і били його, потім прострелили йому ногу і вбили. Саму жінку по черзі зґвалтували. Свекруху також хотіли вбити, але вона змогла втекти, поки росіяни натовпом ґвалтували господиню дома.

Вікторія Швайко наголошує, що її чоловік не був прихильником України, чекав на Росію і планував піти служити в російську армію водієм. Його вбили просто заради розваги. Ті, на кого він чекав і дочекався.

Чи поводяться так справжні визволителі та захисники мешканців Донбасу — пропоную кожному вирішити самостійно, — зазначив Казанський.

