Російські окупанти вбили групу цивільних у Покровську
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські окупанти вбили групу цивільних у Покровську

Проєкт "Хочу жить"
окупанти
Read in English

Двоє російських військових розстріляли сімох цивільних осіб, які переховувалися у підвалі житлового будинку. Злочин стався 21 грудня у Покровську Донецької області.

Головні тези:

  • Двоє російських військових розстріляли сімох цивільних у Покровську, Донецька область.
  • Злочин стався 21 грудня, а докладні деталі були оприлюднені проєктом “Хочу жить”.
  • “Хочу жить” розповів, що російські військовослужбовці спочатку вимагали алкоголь, а потім безжалісно вбили цивільних, які ховалися у підвалі.

Новий воєнний злочин РФ у Покровську: що відомо

Про це повідомляє проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими "Хочу жить".

Про цей злочин повідомили небайдужі люди з лав збройних сил РФ. Зазначається, що в ніч на 21 грудня у будинку № 84 на вулиці Центральній у Покровську двоє військових увірвалися до підвалу, де переховувалися цивільні.

Йдеться про стрільця 1-го штурмового взводу 2-ї штурмової роти 1-го штурмового батальйону 30-ї ОМСБр в/ч 45863 Ріната Галімзянова (родом з Башкортостану, м. Нефтекамськ) та стрільця 2-ї штурмової роти того ж підрозділу Олексія Агафонова (1987 року народження, м. Кяхта).

Повідомляється, що до солдатів вийшли батько та син — Завадський Олександр Робертович та Завадський Ярослав Олександрович, у яких російські військовослужбовці вимагали алкоголь. Коли їм відповіли, що алкоголю у підвалі немає, росіяни відкрили вогонь та вбили батька та сина.

Потім, спустившись у підвал, російські солдати вбили сім'ю, яка там була: батька Гулька Дмитра, матір Гулько Оксану, сина Гулька Дмитра Дмитровича та матір Оксани — Надію. Також був убитий чоловік, на ім'я Олександр, а ще один — Меронцев Петро Валерійович — був поранений і вдав мертвого.

Після того як російські вбивці пішли, Меронцеву вдалося вилізти з підвалу та втекти.

У проєкті повідомили, що після страти російські солдати доповіли командиру із позивним "Вуду", що знищили групу ДРГ ЗСУ, а сам будинок підпалили.

Водночас там вказують, що 23 грудня Агафонова і Галімзянова затримали силами 159-ї ВК і етаповані в Селидове.

Судячи з того, що ситуація не набула розголосу, вбивство будуть намагатися зам'яти.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські окупанти жорстоко розправилися із родиною "ждунів" у Покровську — відео
окупанти
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Що відбувається в Покровську — останні подробиці та відео
Десантно-штурмові війська ЗСУ
Ситуація в Покровську - звіт ДШВ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Окупанти РФ розстріляли двох полонених українських захисників у Покровському районі
Прокуратура Донецької області
окупанти

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?