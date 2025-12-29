Російські окупанти вбили групу цивільних у Покровську

Двоє російських військових розстріляли сімох цивільних осіб, які переховувалися у підвалі житлового будинку. Злочин стався 21 грудня у Покровську Донецької області.

Новий воєнний злочин РФ у Покровську: що відомо

Про це повідомляє проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими "Хочу жить".

Про цей злочин повідомили небайдужі люди з лав збройних сил РФ. Зазначається, що в ніч на 21 грудня у будинку № 84 на вулиці Центральній у Покровську двоє військових увірвалися до підвалу, де переховувалися цивільні. Поширити

Йдеться про стрільця 1-го штурмового взводу 2-ї штурмової роти 1-го штурмового батальйону 30-ї ОМСБр в/ч 45863 Ріната Галімзянова (родом з Башкортостану, м. Нефтекамськ) та стрільця 2-ї штурмової роти того ж підрозділу Олексія Агафонова (1987 року народження, м. Кяхта).

Повідомляється, що до солдатів вийшли батько та син — Завадський Олександр Робертович та Завадський Ярослав Олександрович, у яких російські військовослужбовці вимагали алкоголь. Коли їм відповіли, що алкоголю у підвалі немає, росіяни відкрили вогонь та вбили батька та сина.

Потім, спустившись у підвал, російські солдати вбили сім'ю, яка там була: батька Гулька Дмитра, матір Гулько Оксану, сина Гулька Дмитра Дмитровича та матір Оксани — Надію. Також був убитий чоловік, на ім'я Олександр, а ще один — Меронцев Петро Валерійович — був поранений і вдав мертвого.

Після того як російські вбивці пішли, Меронцеву вдалося вилізти з підвалу та втекти.

У проєкті повідомили, що після страти російські солдати доповіли командиру із позивним "Вуду", що знищили групу ДРГ ЗСУ, а сам будинок підпалили.

Водночас там вказують, що 23 грудня Агафонова і Галімзянова затримали силами 159-ї ВК і етаповані в Селидове.