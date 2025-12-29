Російські окупанти вбили групу цивільних у Покровську

Двоє російських військових розстріляли сімох цивільних осіб, які переховувалися у підвалі житлового будинку. Злочин стався 21 грудня у Покровську Донецької області.
Головні тези:
- Двоє російських військових розстріляли сімох цивільних у Покровську, Донецька область.
- Злочин стався 21 грудня, а докладні деталі були оприлюднені проєктом “Хочу жить”.
- “Хочу жить” розповів, що російські військовослужбовці спочатку вимагали алкоголь, а потім безжалісно вбили цивільних, які ховалися у підвалі.
Новий воєнний злочин РФ у Покровську: що відомо
Про це повідомляє проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими "Хочу жить".
Йдеться про стрільця 1-го штурмового взводу 2-ї штурмової роти 1-го штурмового батальйону 30-ї ОМСБр в/ч 45863 Ріната Галімзянова (родом з Башкортостану, м. Нефтекамськ) та стрільця 2-ї штурмової роти того ж підрозділу Олексія Агафонова (1987 року народження, м. Кяхта).
Повідомляється, що до солдатів вийшли батько та син — Завадський Олександр Робертович та Завадський Ярослав Олександрович, у яких російські військовослужбовці вимагали алкоголь. Коли їм відповіли, що алкоголю у підвалі немає, росіяни відкрили вогонь та вбили батька та сина.
Потім, спустившись у підвал, російські солдати вбили сім'ю, яка там була: батька Гулька Дмитра, матір Гулько Оксану, сина Гулька Дмитра Дмитровича та матір Оксани — Надію. Також був убитий чоловік, на ім'я Олександр, а ще один — Меронцев Петро Валерійович — був поранений і вдав мертвого.
Після того як російські вбивці пішли, Меронцеву вдалося вилізти з підвалу та втекти.
У проєкті повідомили, що після страти російські солдати доповіли командиру із позивним "Вуду", що знищили групу ДРГ ЗСУ, а сам будинок підпалили.
Водночас там вказують, що 23 грудня Агафонова і Галімзянова затримали силами 159-ї ВК і етаповані в Селидове.
